МИНСК, 15 мар — Sputnik. Заместитель министра образования Виктор Якжик освобожден от занимаемой должности, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства .



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Там пояснили, что это решение закреплено постановлением Совмина №199 от 14 марта 2017 года.

В пресс-службе добавили, что Якжик освобожден от занимаемой должности по соглашению сторон.

Якжик родился в 1970 году в Столбцах Минской области, закончил БГУ, преподавал белорусский язык и литературу, затем был преподавателем на филфаке БГУ, позднее возглавлял методический центр студенческого городка университета.

В аппарате Минобра Якжик работал с 2005 года, с 2010 года занимал должность замминистра.

В министерстве курировал идеологическую, воспитательную и социальную работу в системе образования, занимался вопросами охраны детства и проектами в сфере международного сотрудничества, в том числе отвечал за обучение иностранных студентов в белорусских вузах.