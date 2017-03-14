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Замминистра образования Якжик ушел в отставку
15.03.2017 14:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар — Sputnik. Заместитель министра образования Виктор Якжик освобожден от занимаемой должности, сообщили Sputnik в
© Sputnik / Виктор Толочко
Там пояснили, что это решение закреплено постановлением Совмина №199 от 14 марта 2017 года.
В пресс-службе добавили, что Якжик освобожден от занимаемой должности по соглашению сторон.
Якжик родился в 1970 году в Столбцах Минской области, закончил БГУ, преподавал белорусский язык и литературу, затем был преподавателем на филфаке БГУ, позднее возглавлял методический центр студенческого городка университета.
В аппарате Минобра Якжик работал с 2005 года, с 2010 года занимал должность замминистра.
В министерстве курировал идеологическую, воспитательную и социальную работу в системе образования, занимался вопросами охраны детства и проектами в сфере международного сотрудничества, в том числе отвечал за обучение иностранных студентов в белорусских вузах.
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Правительство освободило заместителя главы ведомства от занимаемой должности по соглашению сторон.
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