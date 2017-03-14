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Замминистра образования Якжик ушел в отставку

15.03.2017 14:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мар — Sputnik. Заместитель министра образования Виктор Якжик освобожден от занимаемой должности, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Замминистра образования Якжик ушел в отставку
© Sputnik / Виктор Толочко
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Там пояснили, что это решение закреплено постановлением Совмина №199 от 14 марта 2017 года.

В пресс-службе добавили, что Якжик освобожден от занимаемой должности по соглашению сторон.

Якжик родился в 1970 году в Столбцах Минской области, закончил БГУ, преподавал белорусский язык и литературу, затем был преподавателем на филфаке БГУ, позднее возглавлял методический центр студенческого городка университета.

В аппарате Минобра Якжик работал с 2005 года, с 2010 года занимал должность замминистра.

В министерстве курировал идеологическую, воспитательную и социальную работу в системе образования, занимался вопросами охраны детства и проектами в сфере международного сотрудничества, в том числе отвечал за обучение иностранных студентов в белорусских вузах.

 
Теги: Минск
 
 
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Правительство освободило заместителя главы ведомства от занимаемой должности по соглашению сторон.

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