МИНСК, 15 мар — Sputnik. Сообщение о том, что Naviband выступит вторым во втором полуфинале "Евровидения", которое опубликовали 14 марта сайты "Харитя 97" и "Еврорадио" не соответствует действительности. Якобы такая информация размещена на официальном сайте конкурса.

"На официальном сайте международного конкурса песни действительно представлены участники первого и второго полуфиналов, но сделано это в алфавитном порядке, а не в порядке их выхода на сцену 9 и 11 мая", — сообщили Sputnik в Белтелерадиокомпании.

Там подчеркнули, что Группа Naviband выступит во втором полуфинале, во второй его части. Об этом организаторы "Евровидения-2017" объявили еще 31 января. Но окончательные порядковые номера участников обоих полуфиналов будут определены позже решением продюсеров шоу. Такая система распределения конкурсантов в полуфиналах действует уже несколько лет и позволяет организаторам делать шоу эффектным и уникальным.