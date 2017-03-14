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БТ опровергло сообщение "Хартии 97" и "Еврорадио" о "Евровидени"

15.03.2017 15:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мар — Sputnik.  Сообщение  о том, что Naviband выступит вторым во втором полуфинале "Евровидения", которое опубликовали 14 марта сайты "Харитя 97" и "Еврорадио" не соответствует действительности. Якобы такая информация размещена на официальном сайте конкурса.

БТ опровергло сообщение "Хартии 97" и "Еврорадио" о "Евровидени"
© Фото: Thomas Hanses (EBU)
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"На официальном сайте международного конкурса песни действительно представлены участники первого и второго полуфиналов, но сделано это в алфавитном порядке, а не в порядке их выхода на сцену 9 и 11 мая", — сообщили Sputnik в Белтелерадиокомпании.

Там подчеркнули, что Группа Naviband выступит во втором полуфинале, во второй его части. Об этом организаторы "Евровидения-2017" объявили еще 31 января. Но окончательные порядковые номера участников обоих полуфиналов будут определены позже решением продюсеров шоу. Такая система распределения конкурсантов в полуфиналах действует уже несколько лет и позволяет организаторам делать шоу эффектным и уникальным.

 
Теги: Минск
 
 
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Информация о том, что Naviband выступит вторым во втором полуфинале "Евровидения", размещенная на сайтах, не соответствует действительности, сообщает...

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