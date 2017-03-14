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Витебские таможенники у границы с Россией изъяли крупную партию свежесрезанной мимозы
15.03.2017 15:07 — Новости Общества | Tut.by
Свыше 830 кг мимозы без соответствующих документов обнаружили сотрудники Витебской таможни при досмотре автомобиля с полуприцепом, который следовал из России. Подробности
Недалеко от границы с Россией витебские таможенники остановили машину с полуприцепом-рефрижератором. Внутри находился 171 короб со свежесрезанной мимозой.
— Выяснить, откуда и куда ехали цветы, не представилось возможным: документы на них отсутствовали. Хотя такие товары, как минимум, должны сопровождаться товарно-транспортной накладной и фитосанитарным сертификатом, — сообщает пресс-служба ГТК.
Цветы оценочной стоимостью более 13 тысяч рублей изъяты. На полуприцеп наложен арест в счет обеспечения уплаты штрафа.
Таможней начат административный процесс по ч.4 ст. 12.17 КоАП (Нарушение правил торговли и оказания услуг населению). Оценка действиям перевозчика будет дана судом.
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Внутри находился 171 короб со свежесрезанной мимозой. Партию оценивают в более чем 13 тысяч рублей. Цветы изъяты.
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