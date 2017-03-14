﻿ Витебские таможенники у границы с Россией изъяли крупную партию свежесрезанной мимозы. 21.by
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Витебские таможенники у границы с Россией изъяли крупную партию свежесрезанной мимозы

15.03.2017 15:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Свыше 830 кг мимозы без соответствующих документов обнаружили сотрудники Витебской таможни при досмотре автомобиля с полуприцепом, который следовал из России. Подробности сообщает Государственный таможенный комитет.


Недалеко от границы с Россией витебские таможенники остановили машину с полуприцепом-рефрижератором. Внутри находился 171 короб со свежесрезанной мимозой.

— Выяснить, откуда и куда ехали цветы, не представилось возможным: документы на них отсутствовали. Хотя такие товары, как минимум, должны сопровождаться товарно-транспортной накладной и фитосанитарным сертификатом, — сообщает пресс-служба ГТК.

Цветы оценочной стоимостью более 13 тысяч рублей изъяты. На полуприцеп наложен арест в счет обеспечения уплаты штрафа.

Таможней начат административный процесс по ч.4 ст. 12.17 КоАП (Нарушение правил торговли и оказания услуг населению). Оценка действиям перевозчика будет дана судом.


 
 
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Внутри находился 171 короб со свежесрезанной мимозой. Партию оценивают в более чем 13 тысяч рублей. Цветы изъяты.

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