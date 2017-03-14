Свыше 830 кг мимозы без соответствующих документов обнаружили сотрудники Витебской таможни при досмотре автомобиля с полуприцепом, который следовал из России. Подробности сообщает Государственный таможенный комитет.





Недалеко от границы с Россией витебские таможенники остановили машину с полуприцепом-рефрижератором. Внутри находился 171 короб со свежесрезанной мимозой.

— Выяснить, откуда и куда ехали цветы, не представилось возможным: документы на них отсутствовали. Хотя такие товары, как минимум, должны сопровождаться товарно-транспортной накладной и фитосанитарным сертификатом, — сообщает пресс-служба ГТК.

Цветы оценочной стоимостью более 13 тысяч рублей изъяты. На полуприцеп наложен арест в счет обеспечения уплаты штрафа.

Таможней начат административный процесс по ч.4 ст. 12.17 КоАП (Нарушение правил торговли и оказания услуг населению). Оценка действиям перевозчика будет дана судом.



