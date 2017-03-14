44-летняя жительница областного центра, сын которой обучается в одном из колледжей Мозыря, задержана по подозрению в даче взятки. Возбуждено уголовное дело, сообщает glaza.info .

По информации представителя отдела по борьбе с экономическими преступлениями Мозырского РОВД Александра Шваба, с целью создания благоприятных условий и лояльного отношения к сыну женщина передала преподавателям учебного заведения две плитки шоколада. Внутри каждой из них находилось денежное вознаграждение в валюте.

Принять такой «подарок» представители колледжа отказались и вызвали милицию.

Женщине грозит до семи лет лишения свободы.