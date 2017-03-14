﻿ Гомельчанка пыталась передать взятку преподавателям мозырского колледжа в плитке шоколада. 21.by
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Гомельчанка пыталась передать взятку преподавателям мозырского колледжа в плитке шоколада

15.03.2017 15:16 — Новости Общества | Tut.by  
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44-летняя жительница областного центра, сын которой обучается в одном из колледжей Мозыря, задержана по подозрению в даче взятки. Возбуждено уголовное дело, сообщает glaza.info.

По информации представителя отдела по борьбе с экономическими преступлениями Мозырского РОВД Александра Шваба, с целью создания благоприятных условий и лояльного отношения к сыну женщина передала преподавателям учебного заведения две плитки шоколада. Внутри каждой из них находилось денежное вознаграждение в валюте.

Принять такой «подарок» представители колледжа отказались и вызвали милицию.

Женщине грозит до семи лет лишения свободы.

 
 
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