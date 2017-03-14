В 2016 году на рабочие места, дополнительно созданные на новых предприятиях и производствах Гродненщины, было трудоустроено 5231 человек при задании в 3500. Такими данными располагает Национальный статистический комитет, но специалисты областного Комитета госконтроля Гродненской области ставят их под сомнение, апеллируя к результатам контрольно-аналитических мероприятий, проведенных своими силами, сообщает «Новы час».

Мониторинги фактического создания новых рабочих мест прошли в 10 районах региона и областном центре. Сотрудники контролирующего ведомства посетили 128 организаций, которые успешно отчитались за трудоустройство 762 человек.

— В указанное число входят и 287 рабочих мест, созданных в бюджетных организациях. Но, на наш взгляд, это необоснованно, так как открытые там вакансии часто носят сезонный характер, — приводит пример заместитель начальника управления контроля бюджетно-финансовой сферы и государственных органов Комитета госконтроля Гродненской области Татьяна Слабыш.

Так, в Центр социального обслуживания населения Октябрьского района Гродно дополнительно было принято 29 нянь и сиделок. Но наличие этих ставок, согласно постановлению Минтруда и социальной защиты, зависит от количества обслуживаемых граждан, то есть носит временный характер. Неудивительно, что за год здесь было подготовлено 36 приказов о выводе из штата 23,75 единицы. Аналогичная ситуация отмечалась в центрах соцобслуживания других районов.

В ОУП «Гродномелиоводхоз» создали 8 новых рабочих мест. Однако после выполнения определенного фронта работ должности кровельщика и штукатура были также выведены из штатного расписания, а работники, их занимавшие, — уволены.

— Мы выявили множество фактов, когда в отчетность о вновь созданных включались рабочие места для специалистов, переведенных из других подразделений организации, и сотрудников ранее реорганизованных предприятий, — продолжает Татьяна Слабыш. — Новые места появлялись и в результате выделения производств в самостоятельное юридическое лицо: в ТУП «МостыТорг», к примеру, должность директора была создана после вывода подразделения из состава потребкооперации.

Еще один пример: Гродненский стеклозавод предоставил данные о приеме на дополнительно введенные рабочие места 39 человек. Оказалось, что в это количество необоснованно включено 10 рабочих, принятых на вакантные должности.

В зоне особого внимания специалистов КГК Гродненской области оказались те субъекты хозяйствования, которые за год сократили людей в разы больше, чем трудоустроили. Например, в КПУП «Мостовская СХТ» создали бригаду по обслуживанию ферм из 3 человек, но за год списочная численность работников там уменьшилась на 41 единицу. В КСУП «Озеранский» против одного приступившего к труду специалиста — 60 сокращенных.

Зафиксированы и другие манипуляции с организацией новых рабочих мест. Например, в ООО «Биоком Технология» с февраля 2016 года в штатное расписание ввели единицу экономиста по материально-техническому снабжению, которая пошла в зачет предприятию как вновь созданная. А уже в августе ее исключили из списка должностей. Оказалось, по такому сценарию общество с ограниченной ответственностью работало и ранее.

По мнению специалистов КГК, увидеть реальную картину по созданию новых вакансий в регионе можно, разработав методику подсчета фактического количества создаваемых мест, из которого будут вычтены ранее сокращенные ставки.

Как и прежде, трудоустройство жителей региона находится в поле зрения профсоюзов Принеманья.

— Несмотря на то, что область перевыполнила задание по созданию новых рабочих мест, ситуация, сложившаяся на рынке труда, по-прежнему вызывает озабоченность, — признается председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Ромуальд Юровский. — По официальной статистике, уволенных в прошлом году было примерно на 7 тысяч больше, чем принятых на работу. За последний месяц рост безработицы отмечен в Гродно, Лидском и Мостовском районах.