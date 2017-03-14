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Бывший идеолог Янчевский назначен главой Парка высоких технологий

15.03.2017 15:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мар — Sputnik. Бывший помощник президента Всеволод Янчевский стал директором Парка высоких технологий, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Бывший идеолог Янчевский назначен главой Парка высоких технологий
© Sputnik / Виктор Толочко
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Соответствующее решение в среду 15 марта принял президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Всеволод Янчевский назначен директором государственного учреждения "Администрация Парка высоких технологий", — говорится в сообщении.

На этом посту Янчевский, который ранее был начальником главного идеологического управления Администрации президента, сменил Валерия Цепкало, проработавшего на должности с 2005 года.

Янчевский родился в 1976 году в Борисове, окончил в 1998-м юрфак БГУ, а в 2000 году — факультет международных отношений. В 1990-х был первым секретарем сначала Белорусского патриотического союза молодежи, ему принадлежит идея создания Белорусского республиканского союза молодежи.

Янчевский с 2013 года являлся председателем Наблюдательного совета Парка высоких технологий и пять лет находился в "черном списке" Евросоюза и был невъездным в ЕС.

Янчевский, как и его бывший коллега первый идеолог страны, назначенный главой Центрального района Минска, Игорь Бузовский, был в марте текущего года награжден президентом Орденом Почета.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 15 мар — Sputnik. Бывший помощник президента Всеволод Янчевский стал директором Парка высоких технологий, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства. ...

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