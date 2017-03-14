МИНСК, 15 мар — Sputnik. Бывший помощник президента Всеволод Янчевский стал директором Парка высоких технологий, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



© Sputnik / Виктор Толочко Кадровый вторник: президент утвердил новые назначения

Соответствующее решение в среду 15 марта принял президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Всеволод Янчевский назначен директором государственного учреждения "Администрация Парка высоких технологий", — говорится в сообщении.

На этом посту Янчевский, который ранее был начальником главного идеологического управления Администрации президента, сменил Валерия Цепкало, проработавшего на должности с 2005 года .

Янчевский родился в 1976 году в Борисове, окончил в 1998-м юрфак БГУ, а в 2000 году — факультет международных отношений. В 1990-х был первым секретарем сначала Белорусского патриотического союза молодежи, ему принадлежит идея создания Белорусского республиканского союза молодежи.

Янчевский с 2013 года являлся председателем Наблюдательного совета Парка высоких технологий и пять лет находился в "черном списке" Евросоюза и был невъездным в ЕС.

Янчевский, как и его бывший коллега первый идеолог страны, назначенный главой Центрального района Минска, Игорь Бузовский , был в марте текущего года награжден президентом Орденом Почета .