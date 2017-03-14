В Витебской области осудили пятерых человек, которые похитили из коттеджа под Новополоцком имущество на 80 тысяч рублей. О подробностях уголовного дела рассказал замначальника отдела прокуратуры региона Виталий Сузанский.

Судебная коллегия по уголовным делам областного суда оставила без изменения приговоры пяти членам преступного сообщества, которые совершили крупную кражу из коттеджа в пригороде Новополоцка. Обвиняемые в 2016 году на протяжении двух недель наведывались в дом, хозяева которого уехали по делам за пределы страны, и вынесли из жилища имущество на 80 тысяч рублей.

«Компания, лидером которой был недавно освободившийся из мест заключения уроженец Полоцкого района 1992 года рождения, на протяжении двух недель в разных составах „хозяйничала“ в коттедже, который принадлежит бизнесмену. Пока хозяева были в отъезде, они наведывались в дом по ночам, весело проводили там время, а заодно и распоряжались имуществом — ездили на машине, продавали бытовую технику и ювелирные украшения», — рассказал Виталий Сузанский.

В преступную пятерку любителей красивой жизни входили трое мужчин и две женщины: супружеская пара из Витебского района (1995 и 1984 годов рождения), девушка организатора преступления (жительница Новополоцка 1997 года рождения) и неоднократно судимый уроженец Полоцкого района 1986 года рождения.

О том, что в доме бывает подозрительная компания, хозяину сообщила соседка. Вернувшись, мужчина подал заявление в милицию. Правоохранители сразу же нашли гостей, которые особо не маскировались и оставили множество улик.

Члены группы получили разные сроки. Двое мужчин, у которых уже были судимости, приговорены к 6 и 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии строгого режима. Девушка получила 4 года колонии общего режима с конфискацией имущества. Что касается семейной пары, то мужчина осужден на 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, а его жене назначен штраф в 150 базовых величин (с учетом того, что во время следствия она 8 месяцев пробыла под стражей).

Приговор вступил в законную силу.