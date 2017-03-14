|
"БПС-Сбербанк" вводит комиссию на платежи по погашению кредитов
15.03.2017 16:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар – Sputnik. Комиссия в размере 3 рублей будет установлена для клиентов ОАО "БПС-Сбербанк" при проведении операций по погашению кредитов и начисленных процентов по кредитам, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе банка.
"Информируем, что с 3 апреля "БПС-Сбербанк" вводит комиссию в размере 3 рублей за каждую квитанцию по погашению обязательств по кредитному договору", – сказали в банке.
Комиссия будет взиматься в кассах банка при проведении платежей по погашению основного долга, процентов, штрафов и пеней.
При этом предусмотрены случаи, когда банк не будет брать с клиентов по 3 рубля: при полном досрочном погашении всех обязательств по кредитному договору; совершении операции с использованием платежной карточки в инфокиосках, банкоматах или через интернет.
Кроме того, комиссия не будет взиматься при совершении операций с использованием платежной карточки другого банка на сайте "БПС-Сбербанка" в разделе "Онлайн погашение кредита", а также в инфокиосках и банкоматах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банк предусмотрел случаи, когда комиссию платить не нужно: при досрочном погашении кредита, а также перечислении денег с помощью карточек в банкоматах,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии