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"БПС-Сбербанк" вводит комиссию на платежи по погашению кредитов

15.03.2017 16:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мар – Sputnik. Комиссия в размере 3 рублей будет установлена для клиентов ОАО "БПС-Сбербанк" при проведении операций по погашению кредитов и начисленных процентов по кредитам, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе банка.

"БПС-Сбербанк" вводит комиссию на платежи по погашению кредитов
© Sputnik/
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"Информируем, что с 3 апреля "БПС-Сбербанк" вводит комиссию в размере 3 рублей за каждую квитанцию по погашению обязательств по кредитному договору", – сказали в банке.

Комиссия будет взиматься в кассах банка при проведении платежей по погашению основного долга, процентов, штрафов и пеней.

При этом предусмотрены случаи, когда банк не будет брать с клиентов по 3 рубля: при полном досрочном погашении всех обязательств по кредитному договору; совершении операции с использованием платежной карточки в инфокиосках, банкоматах или через интернет. 

Кроме того, комиссия не будет взиматься при совершении операций с использованием платежной карточки другого банка на сайте "БПС-Сбербанка" в разделе "Онлайн погашение кредита", а также в инфокиосках и банкоматах. 

 
Теги: Минск
 
 
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Банк предусмотрел случаи, когда комиссию платить не нужно: при досрочном погашении кредита, а также перечислении денег с помощью карточек в банкоматах,...

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