Спасение на высоте. Сотрудники МЧС Беларуси эвакуировали людей с крыши горящего торгового центра. Такова легенда учений , которые прошли сегодня в Минске. В масштабной операции были задействованы несколько десятков пожарных расчетов и даже авиация. За работой спасателей наблюдала корреспондент «МИР 24» Наталья Казей.

Сирены, едкий дым. Люди в спешке покидают здание. Это не сюжет боевика. Легенда учений МЧС.

На верхнем этаже торгово-развлекательного центра пожар. Спасатели эвакуируют работников и посетителей. Уже известно, что есть пострадавшие.

Учения должны быть максимально приближены к реальности. Случайные прохожие в шоке. Многие так и не поняли, что все по сценарию.

«Я увидела, шла с метро, и подумала, что тут что-то случилось у нас. Какой-то дым, что-то еще, пожарных много. Не поняла, что это учения. А потом сказали, что учения, очень интересно, эффектно, захватывающе!» - отметила минчанка Анна Горностай.

Для того, чтобы провести учения, пришлось перекрыть проспект Победителей - одну из самых оживленных улиц города. Людей, которые не успели покинуть полыхающее здание, эвакуируируют с крыши. Для этого задействовали вертолет.

«Учения приближены к реальным условиям. Сегодня были осуществлены все действия по приближению к реальности. Было и задымление, и условное обрушение, и различные способы спасения и эвакуации людей», - отметил официальный представитель Минского городского управления МЧС Республики Беларусь Александр Попко.

Спасатели говорят, действовать быстро и скоординировано сложнее всего. Пострадавших нужно немедленно передать в руки врачей.