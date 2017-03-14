﻿ МЧС Беларуси эвакуировало людей с крыши горящего ТЦ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МЧС Беларуси эвакуировало людей с крыши горящего ТЦ

15.03.2017 16:25 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Спасение на высоте. Сотрудники МЧС Беларуси эвакуировали людей с крыши горящего торгового центра. Такова легенда учений, которые прошли сегодня в Минске. В масштабной операции были задействованы несколько десятков пожарных расчетов и даже авиация. За работой спасателей наблюдала корреспондент «МИР 24» Наталья Казей.

Сирены, едкий дым. Люди в спешке покидают здание. Это не сюжет боевика. Легенда учений МЧС.

На верхнем этаже торгово-развлекательного центра пожар. Спасатели эвакуируют работников и посетителей. Уже известно, что есть пострадавшие.

Учения должны быть максимально приближены к реальности. Случайные прохожие в шоке. Многие так и не поняли, что все по сценарию.

«Я увидела, шла с метро, и подумала, что тут что-то случилось у нас. Какой-то дым, что-то еще, пожарных много. Не поняла, что это учения. А потом сказали, что учения, очень интересно, эффектно, захватывающе!» - отметила минчанка Анна Горностай.

Для того, чтобы провести учения, пришлось перекрыть проспект Победителей - одну из самых оживленных улиц города. Людей, которые не успели покинуть полыхающее здание, эвакуируируют с крыши. Для этого задействовали вертолет.

«Учения приближены к реальным условиям. Сегодня были осуществлены все действия по приближению к реальности. Было и задымление, и условное обрушение, и различные способы спасения и эвакуации людей», - отметил официальный представитель Минского городского управления МЧС Республики Беларусь Александр Попко.

Спасатели говорят, действовать быстро и скоординировано сложнее всего. Пострадавших нужно немедленно передать в руки врачей.

Москва в огне
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В масштабной операции были задействованы несколько десятков пожарных расчетов и даже авиация.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Компания "похозяйничала" в чужом коттедже под Новополоцком и украла имущества на 80 тысяч рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика