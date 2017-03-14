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МЧС Беларуси эвакуировало людей с крыши горящего ТЦ
15.03.2017 16:25 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Спасение на высоте. Сотрудники МЧС Беларуси эвакуировали людей с крыши горящего торгового центра. Такова легенда
Сирены, едкий дым. Люди в спешке покидают здание. Это не сюжет боевика. Легенда учений МЧС.
На верхнем этаже торгово-развлекательного центра пожар. Спасатели эвакуируют работников и посетителей. Уже известно, что есть пострадавшие.
Учения должны быть максимально приближены к реальности. Случайные прохожие в шоке. Многие так и не поняли, что все по сценарию.
Для того, чтобы провести учения, пришлось перекрыть проспект Победителей - одну из самых оживленных улиц города. Людей, которые не успели покинуть полыхающее здание, эвакуируируют с крыши. Для этого задействовали вертолет.
«Учения приближены к реальным условиям. Сегодня были осуществлены все действия по приближению к реальности. Было и задымление, и условное обрушение, и различные способы спасения и эвакуации людей», - отметил официальный представитель Минского городского управления МЧС Республики Беларусь Александр Попко.
Спасатели говорят, действовать быстро и скоординировано сложнее всего. Пострадавших нужно немедленно передать в руки врачей.
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