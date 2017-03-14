Сегодня в минских школах родители столкнулись с тем, что учителя отпускают школьников домой только по записке или вообще устраивают длинный рабочий день до 19.00. Детям открыто говорят: нечего ходить на «Марш».



Такой документ вчера прислал в редакцию читатель TUT.BY

Сегодня в обед в соцсетях стали появляться сообщения похожие друг на друга.

— Детей держат до 18 вечера в школе, чтобы не пошли на марш нетунеядцов, — написала девушка про ситуацию в столичной СШ № 181.

А один из минских репетиторов рассказал, что ребенок не может прийти на занятия, так как в школе не отпускают до 19.00. Можно сбегать домой на обед, но обязательно нужно вернуться.

— Думаю, сегодня типичная ситуация для всех школ. Особенно для тех, что расположены ближе к центру. Некоторым детям пришлось писать объяснительные записки, где они будут после обеда, — рассказывает репетитор.

Учителя предупредили детей, чтобы те, не ходили на марш нетунеядцев.

В самой СШ № 181 Минска, которая находится в Московском районе, о «Марше» не гвоорят.

— Если у детей заканчиваются занятия, им нужно идти на курсы или внеклассное мероприятие. Все заняты. О чем речь идет? Дети делают то, что необходимо, — объясняет директор СШ№ 181 Елена Лукашевич.

В управлении образования Московского района не нашлось специалиста, который бы смог прокомментировать эту ситуацию TUT.BY.

— Позвонила дочь, ученица 11класса СШ № 76 Минска, у нее из-за митинга требуют подтверждение выхода с территории школы. А у ребенка подготовительные курсы вечером, — написала в редакцию мама.

— У детей в рамках образовательного процесса идут дополнительные по математике, — ответила TUT.BY директор школы корреспонденту TUT.BY. Кстати, учебное заведение находится в центре города.

Некоторые школы и гимназии на вечер назначили дискотеку.

— А мы своим детям предлагаем мероприятия в актовом зале и спортивном. Я уже собрала классных руководителей, предупредила. Вы же все понимаете, нечего детям ходить на марш, — сказала TUT.BY директор одной из школ Фрунзенского района.