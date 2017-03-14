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В центре Гродно проходит второй "Марш нетунеядцев". LIVE

15.03.2017 17:58 — Новости Общества | Tut.by  
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В центре Гродно проходит очередной «Марш нетунеядцев». Предыдущий состоялся 19 февраля. Тогда на площади Советской собралось около 100 человек. Люди прошли до здания облисполкома и затем разошлись. 14 марта в суде Ленинского района Гродно рассматривались административные протоколы, составленные на 13 участников протестной акции. Люди получили штрафы, а двое из них — по 13 суток административного ареста.

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На этот раз местом сбора участников «Марша нетунеядцев» был выбран парк имени Жилибера в самом центре города. Оппозиция подавала заявку на проведение массового мероприятия заранее, однако городские власти не разрешили акцию в Коложском парке.
За день до акции в парке Жилибера на деревьях были установлены камеры видеонаблюдения, а студенты как минимум одной группы Гродненского профессионального электротехнического колледжа имени Счастного получили на подпись бумагу, в которой сказано, что они ознакомлены с законом «О массовых мероприятиях» и обязуются не участвовать «в митингах и общественных акциях, нарушающих общественный порядок».


Пока в парке пустынно. Фото: Ольга Комягина

Погода не благоприятствует участникам уличной акции — в Гродно поднялся сильный ветер и идет дождь.


Фото: hrodna.life

Напомним, с 17 февраля в столице, всех областных центрах и некоторых других городах страны прошло несколько акций протеста против налога на тунеядство. Люди требовали отмены декрета № 3. Во многих городах на улицы вышли по несколько тысяч людей. Акции проходили мирно, без задержаний. После второй волны акций в регионах 26 февраля активистов «Маршей нетунеядцев» по стране массово стали вызывать в милицию и составлять протоколы. Известно также о задержаниях. Эстафету приняли Орша, Гомель и Бобруйск.

13 марта в этих городах прошли суды над оппозиционными политиками, активистами и журналистами. Как минимум семерым гражданам суды назначили административный арест (на срок от 2 до 14 суток), еще пятерым — штрафы (от 2 до 30 базовых). Среди оштрафованных — журналист «Радыё Свабода» Галина Абакунчик и журналист телеканала «Белсат» Екатерина Андреева (Бахвалова).

Ранее президент отмечал, что в Беларуси необходимо создать все условия для цивилизованного диалога власти с обществом, в том числе в вопросе проведения массовых мероприятий. Кроме того, силовики получили приказ «выковыривать, как изюм из булки», провокаторов, но дать простым людям выражать свое недовольство. Местным чиновникам поручили выходить к протестующим.

То, как проходит акция в Минске, смотрите здесь.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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На этот раз местом сбора участников "Марша нетунеядцев" был выбран парк имени Жилибера в самом центре города.

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