МИНСК, 15 мар – Sputnik. Санкционированный минскими властями митинг "Мы не тунеядцы" начался в столице возле кинотеатра "Октябрь" на проспекте Независимости, передает корреспондент Sputnik.

Столичные власти разрешили оппозиции провести акцию в День Конституции, но не в центре города, а возле кинотеатра "Октябрь". Организаторы согласились пройти по разрешенному властями маршруту от площадки у кинотеатра по улице Сурганова до площади Бангалор. Заявители просили Мингорисполком пересмотреть маршрут, мотивируя это тем, что другие политики или сами участники митинга откажутся идти на площадь Бангалор и повернут в центр города. Однако власти ответили на это отказов, напомнив организаторам об ответственности за действия пришедших на заявленную ими акцию.



© Sputnik / Виктор Толочко Транспарант протестующих в Минске

Как передает корреспондент Sputnik, люди начали приходить к месту проведения мероприятия заранее – уже в 17:30.

Некоторые участники акции принесли с собой плакаты с лозунгами и флаги. За соблюдением порядка следят сотрудники правоохранительных органов.

Перед самым началом мероприятия группа молодых людей с закрытыми масками лицами, назвавшие себя анархистами, провели музыкальный перфоманс. Подошедшие к группе молодых людей представители милиции попросили их разойтись.



© Sputnik/ Музыкальный перфоманс анархистов

Рад массовых акций, направленных против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" прошел за последний месяц в разных городах Беларуси. Первая акция была организована представителями оппозиции в Минске 17 февраля на Октябрьской площади.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 марта принял решение временно "заморозить" декрет – с граждан, признанных "тунеядцами", не будут взимать сбор до конца текущего года.