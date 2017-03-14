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Акция "Мы не тунеядцы" началась в Минске
15.03.2017 18:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар – Sputnik. Санкционированный минскими властями митинг "Мы не тунеядцы" начался в столице возле кинотеатра "Октябрь" на проспекте Независимости, передает корреспондент Sputnik.
Столичные власти разрешили оппозиции провести акцию в День Конституции, но не в центре города, а возле кинотеатра "Октябрь". Организаторы согласились пройти по разрешенному властями маршруту от площадки у кинотеатра по улице Сурганова до площади Бангалор. Заявители просили Мингорисполком пересмотреть маршрут, мотивируя это тем, что другие политики или сами участники митинга откажутся идти на площадь Бангалор и повернут в центр города. Однако власти ответили на это отказов, напомнив организаторам об ответственности за действия пришедших на заявленную ими акцию.
© Sputnik / Виктор Толочко
Транспарант протестующих в Минске
Как передает корреспондент Sputnik, люди начали приходить к месту проведения мероприятия заранее – уже в 17:30.
Некоторые участники акции принесли с собой плакаты с лозунгами и флаги. За соблюдением порядка следят сотрудники правоохранительных органов.
Перед самым началом мероприятия группа молодых людей с закрытыми масками лицами, назвавшие себя анархистами, провели музыкальный перфоманс. Подошедшие к группе молодых людей представители милиции попросили их разойтись.
© Sputnik/
Музыкальный перфоманс анархистов
Рад массовых акций, направленных против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" прошел за последний месяц в разных городах Беларуси. Первая акция была организована представителями оппозиции в Минске 17 февраля на Октябрьской площади.
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Несмотря на плохую погоду вечером в среду в Минске у кинотеатра "Октябрь" собралось достаточно много людей.
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