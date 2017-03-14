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В Могилеве проходит "Марш нетунеядцев". LIVE

15.03.2017 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве проходит второй «Марш нетунеядцев» — несанкционированная акция против декрета № 3 началась в 18.00. TUT.BY ведет прямую трансляцию.

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К 18.00 на пешеходной улице в центре Могилева собралось всего человек 30-40. В основном это люди среднего возраста и старше. Люди обсуждают, что на акции ждут зампреда облисполкома Андрея Кунцевича и депутата парламента Игоря Марзалюка.

Первый «Марш нетунеядцев» в Могилеве прошел 19 февраля. Акция против декрета № 3 началась в полдень, и за час количество ее участников выросло с нескольких десятков до нескольких сотен. Люди были эмоциональны: взывали к справедливости, чиновникам и даже Богу. Несанкционированная акция прошла мирно и завершилась, как и началась, сбором подписей против налога на тунеядство.


"Марш нетунеядцев" в Могилеве 19 февраля. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

После первого марша милиция обратила внимание на местных активистов, которые выступали на нем — координатора могилевской БХД Олега Аксёнова и руководителя областной организации Объединенной гражданской партии Владимира Шанцева.

Утром 14 марта милиционеры пришли домой к Олегу Аксёнову. Ему отдали повестку с требованием явиться в Ленинский РОВД и увезли. В тот же день Аксенова судили и дали 15 суток за организацию «Марша нетунеядцев». До этого, в конце февраля, в РОВД приглашали Шанцева. На него составлен протокол об административном правонарушении.

О том, как проходит «Марш нетунеядцев» в Минске, читайте здесь.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В Могилеве проходит второй "Марш нетунеядцев" - несанкционированная акция против декрета № 3 началась в 18.00. TUT.BY ведет прямую трансляцию.

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