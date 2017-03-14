|
В Могилеве проходит "Марш нетунеядцев". LIVE
15.03.2017 17:49 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве проходит второй «Марш нетунеядцев» — несанкционированная акция против декрета № 3 началась в 18.00. TUT.BY ведет прямую трансляцию.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Внимание! В трансляции возможны сбои и помехи по не зависящим от TUT.BY причинам.
К 18.00 на пешеходной улице в центре Могилева собралось всего человек 30-40. В основном это люди среднего возраста и старше. Люди обсуждают, что на акции ждут зампреда облисполкома Андрея Кунцевича и депутата парламента Игоря Марзалюка.
Первый «Марш нетунеядцев» в Могилеве
После первого марша милиция
Утром 14 марта милиционеры пришли домой к Олегу Аксёнову. Ему отдали повестку с требованием явиться в Ленинский РОВД и увезли. В тот же день Аксенова судили и дали 15 суток за организацию «Марша нетунеядцев». До этого, в конце февраля, в РОВД приглашали Шанцева. На него составлен протокол об административном правонарушении.
О том, как проходит «Марш нетунеядцев» в Минске, читайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилеве проходит второй "Марш нетунеядцев" - несанкционированная акция против декрета № 3 началась в 18.00. TUT.BY ведет прямую трансляцию.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии