Большинство предложений о трудоустройстве на первой ярмарке вакансий в администрации Октябрьского района Витебска сделали предприятия обувной и швейной отрасли.

На мероприятии присутствовали представители 11 предприятий района и территориального отдела образования, спорта и туризма. Еще 22 организации делегировали право представлять их районной администрации. Среди присутствовавших были транспортные предприятия, обувные и швейные производства, «Витебскоблгаз» и «Витебскводоканал», филиал РУП «Белпочта» и др.

Больше всего вакансий из почти 340 предложили фабрики «Знамя индустриализации», «Белвест», «Марко», «Красный Октябрь».

Например, на «Знамя индустриализации» открыто 50 вакансий швеи и 3 — термоотделочника. «Швеи на пошив ассортимента верхней одежды и трикотажных изделий нам нужны всегда: производство большое, — отметила ведущий специалист по кадрам Юлия Дорожко. — Здесь к нам подходили люди, которые уже имеют профессиональное образование и готовы приступить к работе. Мы ждем завтра на собеседование как минимум 5 человек. Были и желающие среди специалистов других профилей пройти переобучение. У нас договоренность с центром занятости, который производит набор на 3-месячные курсы из числа безработных с выплатой стипендии и зачислением этого времени в стаж. По окончании в трудовой книжке человека делается запись: „швея 3-го разряда“, и этим людям у нас уже гарантировано трудоустройство».

Начальник отдела кадров ОАО «Белвест» Валентина Ивашнева сообщила, что предприятию нужны работники на операции, связанные со сборкой обуви. Сейчас речь идет о более чем 200 вакансиях, всего до конца года планируется трудоустроить 400 человек. Работа у конвейера всегда тяжелая, требующая ответственности, скрупулезности, развитой мелкой моторики для выполнения большого спектра операций. Поэтому берут в такие вредные условия труда далеко не каждого — только тех, кто получит допуск. Желателен опыт работы на любом производстве, например, швейном. Нужно, чтобы соискатель был знаком с трудовой дисциплиной, сдельной формой оплаты труда, сменным графиком работы.

«В то же время мы готовы принимать на первое рабочее место молодежь, обучать, присваивать квалификацию, т.е. помогаем начать трудовую деятельность на таком крепком предприятии, как наше», — сказала Валентина Ивашнева.

Поучаствовала в ярмарке вакансий и городская центральная поликлиника, которая предложила соискателям 9 мест врачей и медицинских сестер. «Мы подобрали двух специалистов, которых завтра ожидаем на собеседование на места медсестер хирургического кабинета и доврачебного кабинета отделения профилактики. У обоих соответствующее образование, но один человек долгое время не работал по специальности, хотя и подтверждал квалификацию, а второй был на группе инвалидности, которая сейчас снята. Если их слова будут подтверждены документами, возможно, возьмем на работу сразу же», — сказала заместитель главврача поликлиники Римма Неботаренок.

На ярмарку вакансий пришло много людей пенсионного и предпенсионного возраста. Немало было опытных специалистов с экономическим образованием, которые по объективным причинам остались без работы. Найти занятость по специальности для них сейчас сложно. Все желающие на мероприятии получили консультации городской службы занятости и администрации Октябрьского района.