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Метрополитен: станция "Академия наук" открыта для пассажиров
15.03.2017 18:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар — Sputnik. Станция "Академия наук" открыта для пассажиров, сообщил Минский метрополитен в официальном аккаунте в Twitter.
Станцию закрыли около 17:15 — поезда следовали по первой линии метро, не останавливаясь на ней.
"Станция "Академия Наук" открыта для посадки и высадки пассажиров", — говорится в сообщении метрополитена.
В среду в Минске
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Станцию возле НАНБ закрыли для пассажиров около 17:15 - поезда следовали по линии, не останавливаясь на "Академии".
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