МИНСК, 15 мар — Sputnik. Станция "Академия наук" открыта для пассажиров, сообщил Минский метрополитен в официальном аккаунте в Twitter.

Станцию закрыли около 17:15 — поезда следовали по первой линии метро, не останавливаясь на ней.

"Станция "Академия Наук" открыта для посадки и высадки пассажиров", — говорится в сообщении метрополитена.

Станция "Академия Наук" открыта для посадки/высадки пассажиров — Minskmetro (@minmetro) 15 марта 2017 г.

В среду в Минске проходит санкционированное властями мероприятие оппозиции "Мы не тунеядцы" — его начало было запланировано на 18:00, участники акции начали прибывать на определенную Мингорисполкомом площадку, возле кинотеатра "Октябрь" на проспекте Независимости, уже в 17:30.