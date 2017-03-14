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Метрополитен: станция "Академия наук" открыта для пассажиров

15.03.2017 18:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мар — Sputnik. Станция "Академия наук" открыта для пассажиров, сообщил Минский метрополитен в официальном аккаунте в Twitter.

Станцию закрыли около 17:15 — поезда следовали по первой линии метро, не останавливаясь на ней.

"Станция "Академия Наук" открыта для посадки и высадки пассажиров", — говорится в сообщении метрополитена.

В среду в Минске проходит санкционированное властями мероприятие оппозиции "Мы не тунеядцы" — его начало было запланировано на 18:00, участники акции начали прибывать на определенную Мингорисполкомом площадку, возле кинотеатра "Октябрь" на проспекте Независимости, уже в 17:30.

 
Теги: Минск
 
 
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Станцию возле НАНБ закрыли для пассажиров около 17:15 - поезда следовали по линии, не останавливаясь на "Академии".

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