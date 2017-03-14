﻿ В белорусских городах пройдет "Тотальный диктант" по русскому языку. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В белорусских городах пройдет "Тотальный диктант" по русскому языку

15.03.2017 18:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В апреле в 800 городах мира пройдет образовательная акция «Тотальный диктант» по русскому языку. В том числе в Минске, Гомеле, Могилеве, Витебске и Мозыре.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Диктант состоится 8 апреля, сообщают организаторы. В одном только Минске для этого выбраны сразу 7 площадок: государственный медицинский университет, научная библиотека БНТУ, Российский центр науки и культуры, кафе «Профитроль» и бар «Bristle», а также средние школы № 49 и № 217.

Автором текста Тотального диктанта в этом году стал писатель и историк Леонид Юзефович. Каждая часть текста — это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

Регистрация на диктант откроется 29 марта на сайте totaldict.ru.

Напомним, первый «Тотальный диктант» по русскому языку прошел в Беларуси в прошлом году. Из 260 участников пятеро получили отметку «отлично». Цель акции — проверить свое знание языка и пробудить интерес к повышению грамотности.

Кроме того, в этом году в феврале уже прошла «Вялікая беларуская дыктоўка» в Минске, Могилеве, Гомеле и Витебске.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В том числе в Минске, Гомеле, Могилеве, Витебске и Мозыре.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Метрополитен: станция "Академия наук" открыта для пассажиров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика