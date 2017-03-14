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В белорусских городах пройдет "Тотальный диктант" по русскому языку
15.03.2017 18:39 — Новости Общества | Tut.by
В апреле в 800 городах мира пройдет образовательная акция «Тотальный диктант» по русскому языку. В том числе в Минске, Гомеле, Могилеве, Витебске и Мозыре.
Диктант состоится 8 апреля, сообщают организаторы. В одном только Минске для этого выбраны сразу 7 площадок: государственный медицинский университет, научная библиотека БНТУ, Российский центр науки и культуры, кафе «Профитроль» и бар «Bristle», а также средние школы № 49 и № 217.
Автором текста Тотального диктанта в этом году стал писатель и историк Леонид Юзефович. Каждая часть текста — это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.
Регистрация на диктант откроется 29 марта на сайте totaldict.ru.
Напомним, первый «Тотальный диктант» по русскому языку
Кроме того, в этом году в феврале
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В том числе в Минске, Гомеле, Могилеве, Витебске и Мозыре.
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