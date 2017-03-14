В апреле в 800 городах мира пройдет образовательная акция «Тотальный диктант» по русскому языку. В том числе в Минске, Гомеле, Могилеве, Витебске и Мозыре.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Диктант состоится 8 апреля, сообщают организаторы. В одном только Минске для этого выбраны сразу 7 площадок: государственный медицинский университет, научная библиотека БНТУ, Российский центр науки и культуры, кафе «Профитроль» и бар «Bristle», а также средние школы № 49 и № 217.

Автором текста Тотального диктанта в этом году стал писатель и историк Леонид Юзефович. Каждая часть текста — это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

Регистрация на диктант откроется 29 марта на сайте totaldict.ru.

Напомним, первый «Тотальный диктант» по русскому языку прошел в Беларуси в прошлом году. Из 260 участников пятеро получили отметку «отлично» . Цель акции — проверить свое знание языка и пробудить интерес к повышению грамотности.

Кроме того, в этом году в феврале уже прошла «Вялікая беларуская дыктоўка» в Минске, Могилеве, Гомеле и Витебске.