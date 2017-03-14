МИНСК, 15 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду 15 марта подписал указ о назначении нового директора администрации Парка высоких технологий – им стал бывший идеолог Всеволод Янчевский.

ПВТ жил без руководителя менее двух недель – 2 марта стало известно, что уволен Валерий Цепкало , который возглавлял парк с 2005 года. Sputnik собрал факты о новом главе ПВТ, которого пользователи социальных сетей уже назвали "присматривающим за белорусскими айтишниками".

Янчевский моложе Цепкало на 11 лет: новый директор ПВТ родился в 1976 году в Борисове

он учился в Белорусском государственном университете – на юридическом факультете и международных отношениях

в 1994 году – во время первых выборов президента Беларуси – Янчевский был доверенным лицом Александра Лукашенко, ставшего главой государства

Янчевский – "отец" Белорусского республиканского союза молодежи, именно по его инициативе в 2002 году была создана новая молодежная организация – объединились Белорусский патриотический союз молодежи и Белорусский союз молодежи

он успел поработать в СМИ – два года Янчевский возглавлял журнал общественно-политический журнал "Планета"

госслужба для Янчевского началась в 2007 году – он стал начальником главного идеологического управления Администрации президента, а затем советником президента

ближе к ПВТ Янчевский стал в 2013 году, когда был назначен председателем Наблюдательного совета Парка высоких технологий

Новый глава Парка высоких технологий стал вторым идеологом, трудоустроенным на текущей неделе: накануне Лукашенко принял решение о назначении уволенного из Администрации президента Игоря Бузовского главой Центрального района столицы .