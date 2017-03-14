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Новый глава ПВТ Янчевский: факты о начальнике белорусского IT
15.03.2017 18:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду 15 марта подписал указ о назначении нового директора администрации Парка высоких технологий – им стал бывший идеолог Всеволод Янчевский.
ПВТ жил без руководителя менее двух недель –
Новый глава Парка высоких технологий стал вторым идеологом, трудоустроенным на текущей неделе: накануне Лукашенко принял решение
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Парк высоких технологий оставался без руководителя менее двух недель – Ценкало был уволен 2 марта.
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