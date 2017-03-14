МИНСК, 15 мар – Sputnik. Разрешенный минскими властями марш-митинг "Мы не тунеядцы" завершился в белорусской столице возле площади Бангалор, сообщает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Акция "Мы не тунеядцы" началась в Минске

В среду вечером активисты, в том числе оппозиционные политики Татьяна Короткевич, Андрей Дмитриев, Александр Прушинский (граф Прушинский) и другие, собрались у столичного кинотеатра "Октябрь". Перед началом акции организаторы зачитали резолюцию, которую поддержали участники митинга. Затем участники акции двинулись по разрешенному властями маршруту – от площадки у кинотеатра по улице Сурганова до площади Бангалор.

Как передает корреспондент Sputnik, до Бангалор митингующие не дошли, а остановились у ресторана "Макдоналдс", где еще раз озвучили выдвинутые властям требования насчет декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества".

По словам представителей белорусской оппозиции, в марше в Минске участие приняли около 2,5 тысяч человек. Сотрудники правоохранительных органов пока воздержались от оценок численности митингующих.

Как сообщает корреспондент Sputnik, акция завершилась без инцидентов: никто из протестующих задержан во время нее не был.

Аналогичные мероприятия, но не разрешенные местными властями, прошли в среду 15 марта в двух областных центрах – Могилеве и Гродно.