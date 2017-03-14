МИНСК, 15 мар — Sputnik. Заместитель председателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша вышла к участникам несанкционированной акции "Марш нетунеядцев" и предложила им пройти в администрацию и продолжить там диалог, сообщает корреспондент Sputnik.

В среду, 15 марта, в Гродно проходит несанкционированная акция "Марш нетунеядцев". Участники акции пришли к центральной площади Ленина, к зданию Гродненского горисполкома. К собравшимся вышла заместитель председателя городской администрации Зоя Кулеша. Она предложила участникам пройти в актовый зал и обсудить проблемы, которые волнуют местных жилетей, с мэром. Однако гродненцы отказались от предложения. Диалог с чиновником продолжился на улице. Кулеша предложила делегировать одного человека от "марша", который смог бы сформулировать общую идею. Но активисты отказались и от этого предложения. Гродненцы по одному подходили к зампреду и высказывали свое недовольство, она внимательно выслушивала их и предлагала решение проблем в ходе конструктивной беседы.

Это не первый случай, когда к протестующим выходят представители местной власти и предлагают продолжить разговор "на цивилизованном уровне". Так, ранее к "нетунеядцам" выходили мэры Молодечно и Орши, однако собравшиеся отвергли их предложения диалога .

Ряд массовых несанкционированных акций, направленных против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" прошел за последний месяц в разных городах Беларуси. Первая была организована представителями оппозиции в Минске 17 февраля на Октябрьской площади.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 марта принял решение временно "заморозить" декрет — с граждан, признанных "тунеядцами", не будут взимать сбор до конца текущего года.