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Жителю Березинского района за убитую лосиху придется выплатить 7 тысяч долларов

15.03.2017 20:29 — Новости Общества | Tut.by  
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На днях инспекторы природоохраны в Березинском районе задержали 35-летнего жителя деревни Клёновка. Мужчина разделывал тушу подстреленной лосихи и заявил, что нашел ее случайно. Тем не менее ущерб составил 13,8 тысячи рублей — эту сумму придется заплатить задержанному. Подробности сообщает Госинспекция охраны природного и растительного мира.


Фото: Госинспекция охраны животного и растительного мира

Мужчину задержали на территории местного лесхоза, куда работники инспекции выехали по сообщению о незаконной охоте.

В момент задержания оружия при мужчине не было, он разделывал тушу ножом — часть мяса лежала в мешке, рядом поджидала запряженная телега. По его словам, к убийству лосихи он отношения не имеет, просто нашел в лесу.

— На шкуре лосихи инспекторы обнаружили отверстие, скорее всего, огнестрельное, нашли и контейнер от охотничьего патрона. Самку подстрелили в запретное время — она вынашивала детеныша, — рассказывают в инспекции.

Ущерб от добычи оценивают в 13,8 тысячи рублей (больше 7 тысяч долларов по актуальному курсу). По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в изоляторе.

Известно, что задержанный ранее был трижды судим (за кражи и угон мотоцикла). По информации с сайта инспекции, он же является главным фигурантом еще одного расследуемого дела, связанного с причинением смерти по неосторожности.

 
 
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Самку подстрелили в запретное время - она вынашивала детеныша.

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