Новый выпуск «Обедов в среду» прошел в «Камелоте» — кафе, а не в замке короля Артура, конечно. Заведение не так давно открылось на пешеходной улице Ленинской в подвале дома № 29/3. Рыцарской похлебки с крольчатиной и запеченных фазанов в меню не нашлось, да и цены для простого обеда оказались слегка кусачими.





Каждую неделю мы рассказываем читателям о том, где можно пообедать быстро, вкусно и недорого. Оцениваются 3 параметра: качество еды, скорость обслуживания и бюджет — 6 рублей.

Если бы не холодильник «Coca-cola» и плазма на стене, то обстановка заведения вполне могла бы создать атмосферу Средневековья. С круглым столом облом — они тут квадратные.

Обеденного меню нет. Надежда остается на основное: названия выглядят аппетитно, но чтобы уложиться в бюджет, приходится ограничиться двумя блюдами. Выбираем острый суп чили с фасолью и горшочек по-деревенски. Получается ровно 6 рублей. Еще за 1 рубль берем зеленый пакетированный чай — на случай, если суп окажется действительно острым.





Чай просим принести сразу и через пять минут получаем желаемое. Это оказался обычный «Гринфилд» в пакетике с двумя бесплатными кубиками сахара.





Суп чили на столе — через 9 минут после заказа. Даже на вид он выглядит острым, и первая ложка супа это подтверждает. Среди ингредиентов — курица, перец, репчатый и зеленый лук, фасоль и сметана. Основа супа — томатная и густая. Вкус потрясающий и острый ровно настолько, чтобы получать удовольствие от еды.





Горшочек приносят спустя 16 минут после заказа. Заполнен он всего на треть. Внутри под толстым запеченным слоем сыра и зелени — большие кубики картофеля и брусочки салями. Иногда попадаются грибы. Блюдо очень вкусное, из-за обилия картофеля сытное. Но сам он довольно сухой — сметана бы не помешала. В остальном блюдо пришлось по вкусу.

Итог: очень вкусный, но не самый быстрый и дешевый обед в центре города за 7 рублей.



Фото: vk.com/kamelotmogilev

Бонус: интерьер щитами и топорами на стенах, большими деревянными столами и кожаными диванами напоминает о недавно посещенной « Варшаве ». Бревенчатая барная стойка и само подвальное помещение напоминают средневековые трактирчики и постоялые дворы, где простой странник или рыцарь мог вкусно и быстро пообедать за пару медяков. «Камелот», как и «Варшава», больше подходит для приятного вечернего времяпрепровождения, чем для простого обеда.









Санузел находится в удалении от зала в одной из арок, сантехника рабочая, горячей воды не было, зато были жидкое мыло, бумажные полотенца и туалетная бумага.