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Беларусь отметила 23-ю годовщину принятия Конституции

15.03.2017 21:52 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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День Конституции отмечают сегодня в Беларуси - ровно 23 года назад в стране был принят первый в истории Основной закон. Праздничные мероприятия проходят по всей стране, но самым главным считают акцию «Мы - граждане Беларуси», передает телеканал «МИР 24».

В рамках этой акции молодые белорусы получают свой первый паспорт из рук политиков. На этот раз 14-летним юношам и девушкам заветный документ вручил председатель Конституционного суда Республики Беларусь Петр Миклашевич.

«Очень важно, чтобы молодые граждане нашей страны понимали, что наряду с теми правами и свободами, которыми они как граждане нашей страны начинают пользоваться, они должны ответственно исполнять конституционные обязанности в интересах общества», - сказал он.

Всего в белорусской Конституции 146 статей. В первой говорится о Беларуси как о демократическом социально-правовом государстве, а во второй - что наивысшей ценностью общества и государства является человек.

 
 
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Праздничные мероприятия проходят по всей стране, главным считается акция «Мы - граждане Беларуси», в рамках которой юноши и девушки получают свой первый паспорт.

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