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День Конституции: милиция задерживает людей по всей стране

15.03.2017 22:08 — Новости Общества | БДГ  
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Марши нетунеядцев, которые прошли 15 марта, снова закончились массовыми брутальными задержаниями людей. По информации правозащитников, при задержании имели место избиения людьми в штатском.

Прошедшие в Минске, Могилеве и Гродно марши нетунеядцев закончились без задержаний. А вот после акций протеста, за которыми традиционно наблюдали многочисленные люди в штатском, начались довольно жесткие задержания. Пока точное число людей, которые оказались сегодня в милиции неизвестно - правозащитники пытаются узнать эту информацию, однако речь идет о десятках человек.

По информации правозащитного центра «Вясна», наиболее брутальные задержания были в Минске (здесь участников разрешенного мэрией митинга задерживали прямо в троллейбусе, по некоторой информации - с использованием слезоточивого газа) и Могилеве, где неизвестные люди насильно и не особо стесняясь камер многочисленных журналистов, запихивали участников акции в автомобили.

По последней информации, в Могилеве было задержано восемь человек, среди которых студенты, многодетная мать и пожилой мужчина, который выступал на митинге.

Что касается Минска, то видео с места задержания анархистов впечатляет жестокостью действий сотрудников в штатском. Как уже сообщалось, по информации правозащитников, задержано было порядка трех десятков человек, сообщается об избиении и использовании слезоточивого газа, чего в Беларуси не случалось уже очень много лет. Учитывая то, что марш был санкционирован и прошел в абсолютно мирной обстановке, действия милиции вызывают много вопросов.

Анархистам сесть в троллейбус помогали другие участники акции, которые пытались не пустить в транспорт людей в штатском, однако последние просто остановили троллейбус через несколько десятков метров и выволокли из него участников акции, после чего затолкали их в микроавтобус.

Правозащитники сообщают, что около девяти часов вечера к зданию Центрального РУВД Минска (предполагается, что большинство задержанных сейчас находится здесь) приехала машина скорой помощи. Есть информация о том, что при задержании были сильно избиты девушки-участницы марша. Точное число задержанных и их личности сейчас устанавливается.

Есть также информация о задержаниях в Гродно, однако пока многие факты требуют подтверждения, так как их много, и число задержанных, судя по всему, будет расти.

Стоит также отметить, что в Беларуси к акциям протеста, которые активно набирают обороты по всей стране, готовятся все более тщательно: так, накануне 15 марта многие учебные учреждения перевели обучение на вторую смену, брали со студентов едва ли не подписку о том, что те не пойдут на акции. Подготовились и силовики: фото портала TUT.by с устрашающего вида водометами облетело все белорусские независимые СМИ и стало хитом в социальных сетях, а число автозаков, которые были припаркованы поблизости от Академии Наук, просто зашкаливало.

Фото: Twitter

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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