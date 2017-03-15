В Беларуси планируется создать единую автоматизированную систему управления государственными закупками, заявил журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Алексей Сокол. Это предусмотрено проектом обновленного Закона «О государственных закупках», который готовится ко второму чтению.

«После первого чтения от госорганов, субъектов хозяйствования поступило много предложений. Эти предложения мы учли в дальнейшей разработке законопроекта. Нововведением является создание единой государственной информатизированной автоматизированной системы управления государственными закупками», — отметил Алексей Сокол.

По его словам, на портале будет аккумулироваться вся информация, связанная с государственными закупками. «Будет выложена законодательная база, годовые планы закупок и вносимые в них изменения, каталоги товаров, изменения конъюнктуры цен», — пояснил Алексей Сокол. Он подчеркнул, что задачей депутатов при разработке законопроекта является обеспечение прозрачности и конкуренции в процедуре государственных закупок и минимизация коррупционных составляющих.

БЕЛТА