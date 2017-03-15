У Камелии Демченко ретинобластома обоих глаз, и для спасения зрения ей требуется срочная терапия. Опыта лечения маленьких детей с подобными опухолями у белорусских специалистов мало, поэтому родители девочки обратились за помощью в зарубежные клиники. Необходимая сумма для оплаты лечения составляет порядка 95 тысяч евро, но таких денег у семьи Камелии нет.

«Моя девочка уже восемь месяцев борется с болезнью — ретинобластома двух глаз. В возрасте одного месяца мы вывезли Камельку на лечение в Германию, где она проходила лечение, — пишет в письме мама Камелии. — Изначально было два курса общей химиотерапии из одного препарата — карбоплатина. После этого мы ежемесячно ездили в клинику на операции интраартериальной химиотерапии, лазеротерапии, криодеструкции.

Оплатить лечение тогда помогли добрые люди — друзья, знакомые и незнакомые люди из социальных сетей, благотворительный фонд из Германии. 12 тысяч евро мы взяли в долг.

При последнем осмотре врач вышел и сказал, что опухоль снова дала отсевы и он нам больше не может предложить никакого лечения. У нас земля ушла из-под ног второй раз.

Мы узнали, что в Швейцарии, в г. Лозанна, есть клиника Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, где работает знаменитый доктор — профессор Мунье. Он уже помог очень многим детям вылечиться от этой болезни без потери органа зрения. Мы написали доктору Мунье и получили от него ответ — он готов лечить нашу девочку!

На 2017 год нам выставили счет 83 тыс. швейцарских франков. Финансы семьи исчерпаны, это неподъемные деньги для нас. Шанс на спасение есть. Пожалуйста, помогите! Мы не справимся без вашей помощи!»

Благотворительные счета открыты в филиале 215 — г. Орша, ул. Ленина, 81; УНП 300460375; МФО 150801647:

— белорусские рубли — транзитный счет 3819382302077 на благотворительный счет 000035 в филиале 215/Операционная служба, бессрочный

— доллары США — транзитный счет 3819382303669 на благотворительный счет 000029 в филиале 215/Операционная служба, бессрочный

— евро — транзитный счет 3819382303669 на благотворительный счет 000012 в филиале 215/Операционная служба, бессрочный

— российские рубли — транзитный счет 3819382303669 на благотворительный счет 000018 в филиале 215/Операционная служба, бессрочный.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА. Для зачисления на благотворительный счет, открытый на имя Копышевой Таисии Николаевны для лечения Демченко Камелии Алексеевны.

Осуществить благотворительный платеж можно как в учреждениях банка, так и посредством услуги «Произвольный платеж (платеж по реквизитам)» в инфокиосках, интернет-банкинге и М‑банкинге.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВСКИХ ПЕРЕВОДОВ по системе SWIFT:

Российский рубль: банк Бенефициара: открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк»

SWIFT-код AKBBBY2X,

БИК:153001795 (код 795).

УНП:100325912.ОКПО 37387991 в пользу филиала 215‑ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Орша.

США: BENEFICIARYS BANK:

Belarusbank (Orsha branch 215)

81, Lenina street Orsha 211030, Belarus

SWIFT: AKBBBY21215.

BIC:150801647 (647) Payer’s ldentification number: UNP 300460375.

EUR: BENEFICIARYS BANK:

Belarusbank (Orsha branch 215)

81, Lenina street Orsha 211030, Belarus

SWIFT: AKBBBY21215.

BIC:150801647 (647) Payer’s ldentification number: UNP 300460375.

КАРТОЧКИ:

Беларусбанк (номер карты)

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Российская карта:

Сбербанк (номер карты)

Белова Юлия Александровна

Easy Pay № кошелька 08312227

Также вы можете помочь, пополнив баланс МТС (+ 375 33) 332-69-13

Телефон на имя Копышева Таисия Николаевна.