Громогласный выстрел из танкового орудия Т‑72Б штатным снарядом сотрясает воздух, закладывая уши. Когда тройка танков ведет огонь, понимаешь, какая неимоверная мощь скрыта внутри этих боевых машин. А что же будет, если стрельбу начнут три десятка бронированных исполинов?..





Это мне предстояло узнать, наблюдая за очередным этапом тактического учения с одним из подразделений 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра. Танковый батальон занял оборону, точным огнем из 125‑миллиметровых орудий и танковых пулеметов экипажи должны были уничтожить условного неприятеля.

Бескрайнее поле продувал ветер. Не тот холодный, который пробирал до самых костей, а уже бодрящий, что обещал скорую весну. Солнце, играя лучами на броне танков, заливало светом все вокруг. Машины расположились в окопах, вокруг них хлопотали бойцы, которые вели последние приготовления к стрельбе.





Я же предпочел обзор с КП: очень уж хотелось увидеть позиции батальона с большой высоты. Однако без бинокля это оказалось невозможно: тщательная маскировка скрыла танкистов от любопытных глаз. Да и масштаб учения давал о себе знать — линия бронированных машин растянулась на сотни метров.

Тем временем на вышке вовсю кипела активная работа. До начала учебного боя оставались считаные минуты. Они пролетели так же быстро, как и авиация, которая пронеслась над нашими головами и отбомбилась по противнику. Обладающие солидным вооружением, штурмовики Су‑25 устроили настоящий огненный смерч. Звуки разрывов гремели на расстоянии нескольких километров.





Отработав, самолеты грозно прошли над нами, рассекая голубое небо острым крылом. Практически сразу их сменили вертолеты Ми‑8МТВ‑5, уничтожая мишени неуправляемыми ракетами.

И вот наступила очередь танкистов. Стволы грозных орудий рыщут в поисках мишеней… Звучит первый выстрел. Знакомая мощь 125‑миллиметровой пушки всколыхнула воздух. Ей вторил залп еще десятка семьдесятдвоек. Грозный аккомпанемент сотрясал небо и землю над полигоном…





Для человека, который никогда не видел прежде ничего подобного, это было, уверен, невероятное зрелище. Огонь окутал десятки стальных силуэтов. Снаряды поражали мишени. Спустя несколько секунд вдали показались огненные всполохи взрывов.

Интенсивность стрельбы возрастала. Две танковые роты накрыли неприятеля шквальным огнем. Горизонт буквально заполнился вихрем из земли и пламени. Вокруг танков — настоящие облака (иначе не скажешь) из дыма и пыли. В огненную симфонию добавили нот артиллеристы, накрывая поле боя залпами из орудий.





Неожиданно с фланга показалась еще одна танковая рота. С ходу она подключилась к интенсивному бою и, окружая условного противника, умело маневрировала и вела стрельбу. Звук канонады отдавался эхом на многие километры вокруг. Лавина из огня и стали…

Даже издали наблюдая за тем, как действовала грозная военная техника, я чувствовал, как волна от выстрелов обдувала лицо, выбивала воздух из легких.





Тем временем настал черед танковых пулеметов. Ветер донес характерный треск очередей. Светлячки далеких трассеров дугой улетали к мишеням — и те падали одна за другой.

Отзвучали последние выстрелы. Звонкая тишина, непривычная после столь мощной канонады… Она была разорвана непрерывным потоком докладов на командный пункт. А на позициях шла проверка танкового вооружения.

У меня появилось время поговорить с непосредственными участниками учения.

— Ребята молодцы, — рассказал командир танковой роты старший лейтенант запаса Александр Носков. — Отстрелялись неплохо, утверждаю: этот результат — общая заслуга. Перед учением мы отработали не одну тренировку, вспоминали все, чему нас учили. Много работали с техникой — сами видите: нет ни одной поломки… Успешное выполнение задачи — в первую очередь следствие кропотливой, сложной работы всего коллектива.

— Действительно, все учебно-боевые задачи выполняем сообща, — подтвердил слова ротного наводчик орудия танка старший сержант запаса Дмитрий Долбун. — К примеру, точная стрельба зависит от умелого взаимодействия наводчиков c командирами танков — без их корректировок поразить мишени намного сложнее. Экипажи у нас действительно очень дружные.





Осмотр техники окончен. Спустя несколько минут раздается рев двигателей танков. Десятки боевых машин, освещаемых ярким солнцем, приготовились к маршу.













Мощная техника, разрывая еще не до конца оттаявшую землю, спустя несколько минут скрылась в ближайшем лесу, оставив после себя пораженные цели и следы от гусениц…

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора и Дениса Малышица