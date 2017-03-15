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«Я бы в армию пошёл – пусть меня научат!»

15.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Прочные шефские связи давно установились между воинами-разведчиками 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады и учащимися средней школы № 2 Слонима.

Недавно в гости к ребятам вновь пришли воины этого воинского соединения.

Школьникам было интересно узнать о первых шагах в Вооруженных Силах вчерашних учеников, а теперь солдат срочной службы. Ведь они старше сегодняшних школьников лишь на год-два! Гостей засыпали вопросами. С какими трудностями довелось столкнуться? С каких занятий начинается освоение военной науки? Какими армейскими специальностями можно овладеть? Как протекают будни и выходные военнослужащих?

Солдаты охотно отвечали на вопросы старшеклассников. На некоторые из них ответил заместитель командира разведывательного батальона по идеологической работе гвардии майор Сергей Бычко.

В заключение встречи гвардии рядовой Олег Снитко исполнил под гитару песни.

Майор запаса Виктор Герасимчик

 
 
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Прочные шефские связи давно установились между воинами-разведчиками 11‑й отдельной гвардейской...

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