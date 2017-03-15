Женский подход к делу может быть примером для мужчин.

По итогам прошлого учебного года телеграфный центр в/ч 07147 стал одним из лучших подразделений в этой воинской части. Комплексная оценка профессионализма личного состава центра, состоящего на 90 процентов из женщин, показала: зачеты как по физической подготовке, так и по специальной подготовке они одинаково сдают с высоким качеством. При этом красавицы в погонах успешно выполняют боевую задачу в мирное время — ежедневно заступают на боевое дежурство.

Вот командир воинской части полковник Олег Жосан, когда речь зашла о его подчиненных, и посоветовал пообщаться с коллективом телеграфного центра, который возглавляет капитан ­Людмила Громыко.