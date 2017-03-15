В век бурного развития науки и информационных технологий на первый план выходят молодые, целеустремленные, увлеченные своей специальностью профессионалы с гибким творческим мышлением, способные идти в ногу с развитием вооружения и техники. Есть такие молодые и перспективные офицеры и в 117‑й навигационно-топографической части Западного оперативного командования. В их число входит начальник расчета оперативного мониторинга местности старший лейтенант Вячеслав Нечаев.