Каждый парашютист, покидая борт летательного аппарата, думает об одном: поскорее бы увидеть над своей головой раскрывшийся белоснежный купол. И порой многие не задумываются о том, что успешное десантирование во многом зависит от людей, которые проделали огромную работу на земле, оставаясь в тени. Их труд важен, их труд ассоциируется со словами «безопасность» и «жизнь». Речь пойдет о специалистах по ремонту воздушно-­десантной ­техники.





Наш корреспондент недавно побывал в Бресте, где на базе 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады прошел сбор со специалистами по парашютным приборам.

Как рассказал исполняющий обязанности заместителя командующего по воздушно-десантной подготовке — начальник отдела воздушно-десантной подготовки и обеспечения командования сил специальных операций Вооруженных Сил подполковник Дмитрий Рыбинский, подобные мероприятия являются ежегодными.

— Каждый парашют комплектуется парашютным страхующим прибором. Без него десантники в небо не допускаются. Как и любые механизмы, парашютные приборы требуют своевременного обслуживания. Его проводят специалисты по обслуживанию этих технических устройств. На сборе мы подводим итоги работы за год, совершенствуем специальные знания и практические навыки техников по организации и проведению регламентных работ, обслуживанию воздушно-десантной техники, — рассказывает офицер.





К слову, ни одно учебное заведение в нашей стране подобных знаний не дает. В советскую бытность специалисты из Белорусского военного округа ездили постигать премудрости профессии в Россию. После развала Советского Союза нам пришлось самим осваивать парашютную науку: изучать автоматические устройства и приборы. Поэтому эти люди и называют себя прибористами.

На сегодняшний день в наших Вооруженных Силах лишь пять специалистов, которые имеют право ставить именное клеймо на парашютные приборы. Своеобразный знак качества, который страхует жизнь десантника!

Один из таких специалистов проходит службу в брестской мастерской: это старший техник отделения воздушно-­десантной техники воздушно-десантной службы гвардии старший прапорщик Вячеслав Молчан. В должности Вячеслав Николаевич с 2003 года. Родом он с Брестчины. Отслужил срочную службу, остался на контракт.

— Вскоре мне предложили стать специалистом по воздушно-десантной технике. Я согласился, — вспоминает гвардии старший прапорщик Молчан. — Случайных людей сюда не берут, смотрят, есть ли желание, способен или нет. Это особая служба, сбоев у нас не должно быть.









Как признался Вячеслав Николаевич, для того чтобы стать хорошим специалистом, нужны годы обучения и профессиональный рост. В 2016 году гвардеец совершил свой 400‑й прыжок с парашютом.

— Волнение присутствует перед каждым прыжком, хотя все уже доведено до автоматизма. Легче становится дышать, когда видишь, что купол наполнился. Кстати, жена у меня тоже военнослужащая, проходит службу в нашей бригаде в медроте. На ее счету 40 прыжков.