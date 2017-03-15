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Второй "Марш нетунеядцев" прошел в Гродно
15.03.2017 20:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 15 мар — Sputnik. Протестующие собрались в парке Жилибера, а затем устроили несанкционированный митинг возле здания Гродненского горисполкома против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества", действие которого было приостановлено неделю назад, сообщает корреспондент Sputnik.
Минске" title="Флаги на акции в Минске" class="">
© Sputnik / Виктор Толочко
Для участия в несанкционированной акции "Марш нетунеядцев" люди начали собираться около маленького фонтана со стороны улицы Ожешко. Среди них были как представители гродненских оппозиционных партий, так и простые горожане: молодежь, люди среднего возраста, пенсионеры. Также в парке присутствовали люди в штатском, которые наблюдали за происходящим со стороны. Напомним,
Площадка возле фонтана, которая стала точкой сбора протестующих, попала в зону видеонаблюдения. Стационарная камера была установлена на одном из деревьев накануне акции протеста. Кроме того, над толпой летал дрон.
© Sputnik/ Виктория Соловьева
Активисты перед началом марша зачитали "обращение" к властям
Затем к собравшимся вышел представитель одной из оппозиционных партий и зачитал петицию, которую они организаторы митинга намерены передать в мэрию и Администрацию президента. Спустя несколько минут протестующим предложили пройти к зданию городской администрации на площадь Ленина.
Вскоре
© Sputnik/ Виктория Соловьева
Участники несанкционированного марша в Гродно
Пока Кулеша общалась с подошедшими к ней демонстрантами, люди выступали и в громкоговоритель рассказывали о своих проблемах. В итоге четыре гродненца решили пройти в здание, чтобы рассказать руководству города о своих проблемах по поводу трудоустройства. Их принял мэр Гродно Мечислав Гой.
Милиция не вмешивалась в проведение акции.
Марш несогласных с декретом №3 в Гродно стал вторым по счету. Предыдущий прошел 19 февраля и собрал чуть более ста человек, которые прошлись от площади Советской до здания облисполкома.
© Sputnik/ Виктория Соловьева
Зампред Гродненского горисполкома Зоя Кулеша общается с участником акции "Марш нетунеядцев"
Ряд массовых несанкционированных акций, направленных против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" прошел за последний месяц в разных городах Беларуси. Первая была организована представителями оппозиции в Минске 17 февраля на Октябрьской площади.
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