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Второй "Марш нетунеядцев" прошел в Гродно

15.03.2017 20:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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ГРОДНО, 15 мар — Sputnik. Протестующие собрались в парке Жилибера, а затем устроили несанкционированный митинг возле здания Гродненского горисполкома против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества", действие которого было приостановлено неделю назад, сообщает корреспондент Sputnik.

Второй "Марш нетунеядцев" прошел в ГродноМинске" title="Флаги на акции в Минске" class="">
© Sputnik / Виктор Толочко
"Марш нетунеядцев" в Минске завершился возле площади Бангалор

Для участия в несанкционированной акции "Марш нетунеядцев" люди начали собираться около маленького фонтана со стороны улицы Ожешко. Среди них были как представители гродненских оппозиционных партий, так и простые горожане: молодежь, люди среднего возраста, пенсионеры. Также в парке присутствовали люди в штатском, которые наблюдали за происходящим со стороны. Напомним, ранее гродненские власти отказали в проведении марша, так как в заявке отсутствовала вся необходимая информация.

Площадка возле фонтана, которая стала точкой сбора протестующих, попала в зону видеонаблюдения. Стационарная камера была установлена на одном из деревьев накануне акции протеста. Кроме того, над толпой летал дрон.

Второй "Марш нетунеядцев" прошел в Гродно
© Sputnik/ Виктория Соловьева
Активисты перед началом марша зачитали "обращение" к властям

Затем к собравшимся вышел представитель одной из оппозиционных партий и зачитал петицию, которую они организаторы митинга намерены передать в мэрию и Администрацию президента. Спустя несколько минут протестующим предложили пройти к зданию городской администрации на площадь Ленина.

Вскоре к ним вышла заместитель председателя гродненского горисполкома Зоя Кулеша в сопровождении еще двух сотрудников мэрии. Она предложила собравшимся пройти в здание горисполкома, чтобы рассказать ожидавшему их мэру о проблемах, которые заставили демонстрантов выйти на площадь. Но толпа призывала, чтобы мэр сам вышел к ним.

Второй "Марш нетунеядцев" прошел в Гродно
© Sputnik/ Виктория Соловьева
Участники несанкционированного марша в Гродно

Пока Кулеша общалась с подошедшими к ней демонстрантами, люди выступали и в громкоговоритель рассказывали о своих проблемах. В итоге четыре гродненца решили пройти в здание, чтобы рассказать руководству города о своих проблемах по поводу трудоустройства. Их принял мэр Гродно Мечислав Гой.

Милиция не вмешивалась в проведение акции.

Марш несогласных с декретом №3 в Гродно стал вторым по счету. Предыдущий прошел 19 февраля и собрал чуть более ста человек, которые прошлись от площади Советской до здания облисполкома.

Второй "Марш нетунеядцев" прошел в Гродно
© Sputnik/ Виктория Соловьева
Зампред Гродненского горисполкома Зоя Кулеша общается с участником акции "Марш нетунеядцев"

Ряд массовых несанкционированных акций, направленных против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" прошел за последний месяц в разных городах Беларуси. Первая была организована представителями оппозиции в Минске 17 февраля на Октябрьской площади.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 марта принял решение временно "заморозить" декрет — с граждан, признанных "тунеядцами", не будут взимать сбор до конца текущего года.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Митинг начался в парке Жилибера завершился возле здания Гродненского горисполкома. По неофициальным данным, в момент пика в мероприятии приняло участие около...

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