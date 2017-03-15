ГРОДНО, 15 мар — Sputnik. Протестующие собрались в парке Жилибера, а затем устроили несанкционированный митинг возле здания Гродненского горисполкома против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества", действие которого было приостановлено неделю назад, сообщает корреспондент Sputnik.

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Минске" title="Флаги на акции в Минске" class=""> © Sputnik / Виктор Толочко "Марш нетунеядцев" в Минске завершился возле площади Бангалор

Для участия в несанкционированной акции "Марш нетунеядцев" люди начали собираться около маленького фонтана со стороны улицы Ожешко. Среди них были как представители гродненских оппозиционных партий, так и простые горожане: молодежь, люди среднего возраста, пенсионеры. Также в парке присутствовали люди в штатском, которые наблюдали за происходящим со стороны. Напомним, ранее гродненские власти отказали в проведении марша, так как в заявке отсутствовала вся необходимая информация .

Площадка возле фонтана, которая стала точкой сбора протестующих, попала в зону видеонаблюдения. Стационарная камера была установлена на одном из деревьев накануне акции протеста. Кроме того, над толпой летал дрон.



© Sputnik/ Виктория Соловьева Активисты перед началом марша зачитали "обращение" к властям

Затем к собравшимся вышел представитель одной из оппозиционных партий и зачитал петицию, которую они организаторы митинга намерены передать в мэрию и Администрацию президента. Спустя несколько минут протестующим предложили пройти к зданию городской администрации на площадь Ленина.

Вскоре к ним вышла заместитель председателя гродненского горисполкома Зоя Кулеша в сопровождении еще двух сотрудников мэрии . Она предложила собравшимся пройти в здание горисполкома, чтобы рассказать ожидавшему их мэру о проблемах, которые заставили демонстрантов выйти на площадь. Но толпа призывала, чтобы мэр сам вышел к ним.



© Sputnik/ Виктория Соловьева Участники несанкционированного марша в Гродно

Пока Кулеша общалась с подошедшими к ней демонстрантами, люди выступали и в громкоговоритель рассказывали о своих проблемах. В итоге четыре гродненца решили пройти в здание, чтобы рассказать руководству города о своих проблемах по поводу трудоустройства. Их принял мэр Гродно Мечислав Гой.

Милиция не вмешивалась в проведение акции.

Марш несогласных с декретом №3 в Гродно стал вторым по счету. Предыдущий прошел 19 февраля и собрал чуть более ста человек, которые прошлись от площади Советской до здания облисполкома.



© Sputnik/ Виктория Соловьева Зампред Гродненского горисполкома Зоя Кулеша общается с участником акции "Марш нетунеядцев"

Ряд массовых несанкционированных акций, направленных против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" прошел за последний месяц в разных городах Беларуси. Первая была организована представителями оппозиции в Минске 17 февраля на Октябрьской площади.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 марта принял решение временно "заморозить" декрет — с граждан, признанных "тунеядцами", не будут взимать сбор до конца текущего года.