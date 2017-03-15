МИНСК, 15 мар – Sputnik. Семнадцатая серия "Маша плюс Каша" российского мультфильма "Маша и Медведь" набрала более двух миллиардов просмотров на сервисе YouTube.

Таким образом, видео вошло в 5 самых популярных роликов в истории YouTube – рекорд принадлежит клипу Gangnam Style южнокорейского репера PSY (2,7 миллиарда).

Серия "Маша плюс Каша" была загружена на канал Get Movies 31 января 2012 года. По информации студии "Анимакорд", которая снимает сериал, ежедневно эпизод просматривают более 2 миллионов пользователей.

Российский мультсериал "Маша и Медведь" студии "Анимакорд" был запущен в 2009 году. Права на показ фильма купили такие известные компании, как Netflix, Turner (UK and Latin America), KIKA (Germany), France TV, Sony Music, NBC Universal, Televisa и другие.