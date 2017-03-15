В Беларуси задержаны четыре участника преступной группы, которые похитили более 8 млн евро с банковских карт, сообщает телеканал «МИР 24».

« Киберпреступники связывались с легальными платежными онлайн-сервисами и имитировали проведение многочисленных международных транзакций. В дальнейшем похищенные средства переводились на банковский счет на Кипре. Благодаря большому числу транзакций с маленькими суммами, связанных с интернет-сервисами, им несколько месяцев удавалось оставаться незамеченными», - сказала официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Жертвами мошенников стали более 130 человек из разных стран мира. Совместную операцию по их задержанию провели Следственный комитет республики, Европол, секретная служба США и полиция Кипра.

Одному из фигурантов дела уже вынесли приговор. Он проведет в тюрьме семь лет.