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Белорусские кибермошенники украли 8 млн евро с банковских карт
16.03.2017 06:24 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси задержаны четыре участника преступной группы, которые похитили более 8 млн евро с банковских карт, сообщает телеканал «МИР 24».
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Жертвами
Одному из фигурантов дела уже вынесли приговор. Он проведет в тюрьме семь лет.
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Жертвами злоумышленников стали более 130 человек из разных стран мира.
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