Доброе утро!

Если хотите прославиться на весь мир — попробуйте поработать из дома: обязательно выходите на связь в прямом эфире крупного телеканала и ни в коем случае не запирайте при этом двери в комнату. Помните же конфуз, произошедший с доцентом Келли из Пусанского национального университета в эфире BBC? А ведь это видео посмотрели 80 млн раз! Телеканал снова с ним связался и поговорил со всей семьей о том, что это, собственно, было-то.





ВАЖНОЕ

Нетунеядцы Минска, Гродно и Могилева прошли маршами по своим городам: в столице мероприятие было санкционированным, в облцентрах — нет. По оценкам участников и журналистов, в Минске от кинотеатра «Октябрь» до площади Бангалор и парка Дружбы народов прошли от 1,5 до 2,5 тысячи человек. «Это не отребье, это люди, которые готовы работать и хотят жить в свободной стране. Люди пришли не кого-то свергать. Они хотят, чтобы их услышали». Правда, разницы в исходах митингов с разным статусом нет: и там, и там были задержания. Власти, конечно, заранее подготовились : расставили по пусти следования колонны водометы ( вот такие ) и автозаки. По данным правозащитников, в Минске задержано около 16 человек. В Могилеве в отделении милиции находятся не менее 8 человек. Официальных данных пока нет. Как жестко задерживали — можно посмотреть здесь . А, да — это все происходило аккурат в День Конституции , который в нашей стране отмечают 15 марта.





Депутат Игорь Марзалюк на «Марше нетунеядцев» в Могилеве рассказал, когда будут подписаны поправки в декрет № 3 , который в народе прозвали «декретом о тунеядстве»: «Вы увидите совсем другой декрет, всю дурость уберут… Поверьте, в декрете останутся те люди, которые реально зарабатывают нормальные деньги по серым схемам, за периметром и внутри страны — а таких людей очень много». Верим и ждем.

Москва ограничила поставки российских нефтепродуктов в нашу страну. источники говорят, что в Министерстве энергетики РФ считают нецелесообразным поставки крупных партий российских нефтепродуктов (в частности, дизельного топлива) в адрес белорусских компаний «в связи с наличием большого объема мощностей переработки нефти в Беларуси».

Присматривать за айтишниками доверили своему: стало известно, кто возглавил ПВТ . Это председатель набсовета ПВТ, помощник президента Всеволод Янчевский. Ему всего 40, но в отрасли он не новичок и планы имеет вполне серьезные: "Вполне вероятно, будут приняты принципиальные и существенные решения для того, чтобы в нашу страну могли прийти венчурные фонды, чтобы семимильными шагами могла развиваться продуктовая модель".

В России задержали гражданина Беларуси, шеф-редактора агентства «Регнум» Юрия Баранчика — по запросу нашего Следственного комитета по делу «пророссийских колумнистов». Его должны экстрадировать в Минск, но задержанный подал ходатайство Путину о предоставлении политического убежища .

ПОПУЛЯРНОЕ

Это видео должны посмотреть все . В нем — монологи нетунеядцев: о зарплате в натуральном выражении, простоях за 40 рублей в месяц, невозможности заработать в Беларуси на что-то большее, чем еда, и нежелании содержать чиновников. Народные протесты проходят в Беларуси уже месяц, на улицы выходят тысячи обычных белорусов. Они открыто говорили о проблемах, которые их волнуют, а мы слушали и записывали. И вы послушайте.

Очень странная история произошла в одной белорусской семье: трехмесячная визуально абсолютно здоровая девочка внезапно впала в кому . Мама считает, что это произошло из-за прививки, но врачи уверены: причина в другом.

Продолжаем трудоустраивать к 1 мая всех «тунеядцев». Вчера FINANCE.TUT.BY посмотрел, какую работу и какие зарплаты белорусам предлагают в госструктурах — здесь и вакансия милиционера, и горничной, и другие.

Остросоциальные граффити с изображениями чиновников продолжают свои гастроли по стране. Вчера в Минске на стене появилось и замироточило изображение Михаила Мясниковича с подписью «Это я ввел дорожный налог. А топливный акциз теперь идет куда-то в бюджет». На стене, где раньше было граффити со Щеткиной, кстати, теперь тоже много маленьких «мясниковичей».





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

У нас — новый чудесный проект! Он о Минске, называется «Окнами на Проспект». Ведь биография города складывается из наших частных историй, и проспект Независимости и его жители — одна из глав. И в первой главе архитектор Галина Левина рассказывает о мастерской отца , известного архитектора Леонида Левина, где создавалась «Хатынь», соседстве со скульптором Заиром Азгуром и деталях минской жизни 1970-х, когда во дворах играли в «слипа», а на проспекте крутили киноролики. А еще, кстати, мы собрали для вас архивные кадры , как интуристы прогуливались по БССР.





REALTY.TUT.BY посмотрел, как живут сегодня и не в центре — в частном секторе, который приговорили к сносу под «Минск-Мир». Мы узнали, готовы ли старожилы уступить свои дома инвестору и кто хочет уехать из частного сектора в квартиру.

В Беларуси, как мы помним, начали поэтапно повышать пенсионный возраст, но право на льготные пенсии для представителей некоторых профессий сохранили. FINANCE.TUT.BY пообщался с белорусами, которые могут выходить на льготную пенсию, и узнал, стоит ли им завидовать. Вот, например, электрослесарь с «Беларуськалия» мог выйти на льготную пенсию, но продолжил работу: разница между зарплатой и пенсией около 1700 рублей. Рассказываем, как живут на ранней пенсии балерина, милиционер, военный и геолог.

А вот где ваши налоги — все они собраны в этом видео . Знаете ли вы, что отдаете государству почти 55% от своих доходов? Это больше, чем все наши соседи.

Таксисты, которые работают «от борта», жалуются, что люди третий день от них шарахаются. Это — последствие слишком дорогой поездки минчанки на такси, о которой она рассказала в соцсетях: девушка заплатила водителю 30 долларов за 10 км пути. AUTO.TUT.BY побывал на вокзале, у ТЦ «Замок» и на Зыбицкой, чтобы выяснить, за сколько повезут «от борта» на расстояние в 10 километров.

«Евровидение» отреагировало на претензии Украины к участнице от России. Напомним, советник главы МВД Украины Антон Геращенко предложил задержать Самойлову, потому что она в 2015 году выступала на концерте в Крыму. Что по этому поводу думает Европейский вещательный союз, организатор конкурса — читайте здесь .

Все новости среды, 15 марта

Сегодня наша очередная «Экономика на пальцах». Этот выпуск будет посвящен стремительным событиям, которые развернулись вокруг Парка высоких технологий. Отставка Цепкало, встреча Лукашенко с IT-предпринимателем Виктором Прокопеней, назначение Всеволода Янчевского на пост главы администрации ПВТ — обсудим все. Подключайтесь в 14.15 .

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY