В сентябре 2016 года в Минске торжественно открыли самый большой в стране парк экстремальных видов спорта, который обошелся бюджету почти в миллион долларов. Мы же решили посмотреть, как этот объект на улице Столетова пережил зиму и прошлись по нему с руководителем центра молодежной культуры «PrоКАЧ» Александром Войновым. Разбитые людьми информационные щиты, испорченный погодой круг для брейк-данса и планы на будущее — в материале TUT.BY.





Напомним, идея создания парка экстремальных видов спорта возникла осенью 2015 года с подачи главы города Андрея Шорца. Ответственность за реализацию бюджетного проекта взял на себя руководитель центра молодежной культуры «ProКАЧ» Александр Войнов. Заказчиком выступил «Минскремстрой», а возвели объект за 3,5 месяца при нормативном сроке строительства в 7,5 месяца. Площадку торжественно открыли на День города с участием главы Минска и других чиновников. Парк на Столетова сразу же стал популярным местом для активного отдыха.





«Я с самого начала говорил, что щиты должны быть металлическими»

После зимы обстановка здесь с первого взгляда не изменилась. Днем в будний день ребята катаются на скейтах, играют в футбол и занимаются на турниках. Вместе с Александром Войновым подходим ближе и сразу видим поломанный информационный щит. Позже окажется, что он такой далеко не единственный.





— Я с самого начала говорил, что щиты должны быть металлическими. А они сделали обычный пластик, который я пальцем пробью. Мы дипломы делаем на таком пластике.

Не намного лучше дела обстоят и с указателями. Некоторые из них покосились, другие и вовсе валяются на земле. «Это не крепления, извините, это сопли», — говорит Войнов.





Есть у Александра и вопросы к баскетбольной площадке. Например, он не раз говорил строителям, что для занятий на улице нужны кольца с амортизацией, но те все равно поставили обычные.

— И в итоге кольца были сломаны через неделю после открытия. Сейчас их подварили, и вроде бы сказали, что кольца с амортизацией уже купили и их скоро повесят. Их срок эксплуатации при ежедневном использовании будет 2−3 года.





Зато покрытие пережило зиму без проблем. Правда, чтобы сохранить его в таком же состоянии не помешает установить дополнительные ограждения на баскетбольной площадке.

— Ведь если сейчас мяч выскочит за пределы площадки на землю, то эту же землю спортсмены принесут на обуви на покрытие. Но есть еще вариант установки здесь небольших трибун.





«Меня пугали, что стены потрескаются, но все хорошо»

А вот на детской площадке новые снаряды уже установили. Например, там появились современные тренажеры.





Остальное оборудование на ней осталось в сохранности, не считая, опять же, информационного щита.

— И так будет всегда, если мы продолжим ставить пластиковые. У нас, к сожалению, есть люди, которые любят измерить свою силу исключительно силой удара.





Камеры же видеонаблюдения не спасают от вандалов потому, что они установлены, но пока не подключены. Это станет возможно лишь тогда, когда объект передадут кому-то на баланс, поясняет Александр.

При этом бетонный круг для брейк-данса возле сцены явно пострадал не от человеческих рук. После зимы он стал абсолютно непригоден для занятий: где-то скололась краска, где-то раскрошилось покрытие.













— Нужно теперь разговаривать со строителями, есть ли какой-то материал, который будет хорошо держаться.

Видимо, это вполне реализуемо, поскольку бетонная площадка для паркура пережила зиму абсолютно нормально. «Меня пугали, что стены потрескаются, но все хорошо», — говорит Александр.





Скейт-парк тоже в норме. В ближайшее время на этой площадке уберут мусорки, в которые может вылететь спортсмен, а также закрасят стихийное граффити.

— Для нас это не норма. Во-первых, мы всех просили не портить. Во-вторых, эта работа — ерундовая. А у нас есть идея провести фестиваль по граффити с целью сделать красиво. Может быть, попробуем, чтобы ко Дню города все уже было разрисовано.





«В конце марта мы проведем открытие сезона в скейт-парке»

В нынешнем сезоне в парке также сделают и площадки для игры в панну. Это разновидность футбольного фристайла, которая становится все более популярной и в Беларуси.

— Очень интересная штука для тех, кто любит футбол, но кому не рекомендован бег.



Площадки появятся на этом пустыре

Пока же ребята играют здесь в обычный футбол на «коробке». Правда, проникают они туда исключительно через забор потому-что парк еще никому не передан на баланс. «Но лучше они будут заниматься делом, чем пиво пить», — комментирует происходящее Войнов.





На площадке для воркаута сегодня тоже многолюдно. Несколько человек занимается и в зоне, в том числе предназначенной для инвалидов. Один тренажер отсюда увезли на ремонт и добавили два новых: брусья и турник.

Отметим, что что как раз об этом на открытии просил главу Минска спортсмен-колясочник. Но занимаются на этой площадке не только инвалиды.





— Здесь есть тренажеры и для тех, и для тех. Это очень правильная идея, когда люди занимаются вместе и инвалиды не чувствуют себя ущербными.

Будет в парке и туалет для людей с ограниченными возможностями. Появится он вместе со всеми остальными уборными.

— Причем это будут не обычные биотуалеты, а похожие на те, что установлены возле Дворца спорта. Это было поручение Карпенко еще когда он был замом мэра.

Необходимость установки туалетов продиктовано и тем, что в парке будут проводить не только спортивные мероприятия. Так, уже 8 апреля здесь отметят юбилей Партизанского района.

— А мы в конце марта проведем открытие сезона в скейт-парке, в мае — в паркур-парке.

«Люди немножко диковато кинулись на все это дело»

Помимо прочего тут будут регулярно проводить бесплатные занятия. Для этого в управлении образования, спорта и туризма администрации Партизанского района создан отдел «Уличная культура и спорт», который возглавил Войнов.

Совсем скоро в парке будут работать группы по паркуру, воркауту и скейтборду/ВМХ для начинающих и продолжающих. В эти секции нужно приводить детей с 10 лет. Места еще есть и записать ребенка можно просто обратившись в центр « ProКАЧ ».

— Есть информация, что кто-то здесь ведет платные занятия. Но это не мы. Поэтому я прошу родителей находить именно нас. У нас квалифицированные педагоги с высшим образованием, написаны методические программы и есть весь нужный инвентарь. И это все сейчас на бесплатной основе.





А вот отпускать детей к некоторым тренажерам без присмотра Александр родителям настоятельно не рекомендует.

— Родители должны понимать, что это опасно. Например, опасно находится на площадке для паркура, где спортсмены прыгают с высоты. И хотелось бы, чтобы родители понимали ответственность, когда они отправляют детей сюда.

Также Войнову бы хотелось, чтобы все минчане более бережно относились к парку экстремальных видов спорта.

— К сожалению, люди пока не готовы к подобным подаркам со стороны руководства города. Немножко диковато они кинулись на все это дело. Я часто бываю в Европе и вижу, что там на таких объектах никто ничего не ломает. И когда у нас начнут к этому нормально относится и ценить, то хороших объектов будет появляться больше.

Читайте также

«Не думал, что будет так масштабно». В Минске строят уникальный парк экстремальных видов спорта

«Хоть по крышам не будут лазить». Глава Минска открыл экстрим-парк за 1 млн долларов