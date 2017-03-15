МИНСК, 16 мар — Sputnik. Более 260 бесплатных поездов будет запущено для болельщиков во время Кубка конфедераций, сообщается на официальном сайте для болельщиков Чемпионат мира по футболу 2018 года Welcome2018.com .



© REUTERS Amr Abdallah Dalsh Камерун выиграл Кубок Африки и поедет на Кубок Конфедераций в Россию

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани за год до старта планетарного футбольного первенства. В турнире примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов (сборные Португалии, Чили, Камеруна, Новой Зеландии, Мексики, Австралии), проводимых соответствующими конфедерациями, победитель чемпионата мира (команда Германии) и команда страны, в которой проводится соревнование (Россия).

Во время проведения соревнований по шести маршрутам будет курсировать более 260 дополнительных бесплатных поездов. Поезда будут состоять из комфортабельных купейных вагонов, на некоторых маршрутах следования будут курсировать составы из двухэтажных вагонов.​ Места для людей с ограниченными возможностями будут располагаться в штабных вагонах, которые есть в каждом составе.

Ранее глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, что на предстоящий турнир продано 170 тысяч билетов (всего в продажу поступило 695 тысяч). "Мы планируем, что как болельщики на чемпионате мира нашу страну посетят около миллиона человек", — сказал Мутко.