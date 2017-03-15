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Болельщики Кубка конфедераций-2017 смогут ездить на бесплатных поездах

16.03.2017 08:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мар — Sputnik. Более 260 бесплатных поездов будет запущено для болельщиков во время Кубка конфедераций, сообщается на официальном сайте для болельщиков Чемпионат мира по футболу 2018 года Welcome2018.com.

Болельщики Кубка конфедераций-2017 смогут ездить на бесплатных поездах
© REUTERS Amr Abdallah Dalsh
Камерун выиграл Кубок Африки и поедет на Кубок Конфедераций в Россию

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани за год до старта планетарного футбольного первенства. В турнире примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов (сборные Португалии, Чили, Камеруна, Новой Зеландии, Мексики, Австралии), проводимых соответствующими конфедерациями, победитель чемпионата мира (команда Германии) и команда страны, в которой проводится соревнование (Россия).

Во время проведения соревнований по шести маршрутам будет курсировать более 260 дополнительных бесплатных поездов. Поезда будут состоять из комфортабельных купейных вагонов, на некоторых маршрутах следования будут курсировать составы из двухэтажных вагонов.​ Места для людей с ограниченными возможностями будут располагаться в штабных вагонах, которые есть в каждом составе.

Ранее глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, что на предстоящий турнир продано 170 тысяч билетов (всего в продажу поступило 695 тысяч). "Мы планируем, что как болельщики на чемпионате мира нашу страну посетят около миллиона человек", — сказал Мутко.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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До старта соревнований осталось менее 100 дней, согласно последним данным, на КК-2017 продано немногим более 170 тысяч билетов.

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