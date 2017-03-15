В Брестской области в текущем году планируется выделить около 300 субсидий для безработных на организацию собственного дела, сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома — начальник управления занятости населения Ирина Федчик.



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В регионе в 2017 году на предоставление субсидий безработным для организации предпринимательской, ремесленной деятельности, а также желающим оказывать услуги в сфере агроэкотуризма предусмотрено выделить 688 тысяч рублей. Их смогут получить около 300 безработных, которые намерены развивать собственное дело. В январе-феврале такой возможностью уже воспользовались 16 жителей Брестской области. Общая сумма поддержки составила 38,2 тысячи рублей. Размер субсидий на одного человека варьируется от 11 до 15 бюджетов прожиточного минимума.

Помимо финансовой помощи гражданам, предпочитающим самозанятость, предлагается пройти обучающие курсы по специальности «предпринимательство и бизнес-планирование». Наибольшей популярностью у потенциальных бизнесменов пользуются такие виды деятельности, как выполнение ремонтно-строительных работ, ремонт бытовой техники, транспортные перевозки, оказание парикмахерских и других бьюти-услуг, торговля.

В целом на реализацию мероприятий по программе содействия занятости населения на текущий год планируется направить 5,8 миллионов рублей, в том числе на организацию оплачиваемых общественных работ — 934 тысяч рублей, временной занятости молодежи — 825 тысяч рублей. Подработать несовершеннолетние могут во время каникул.

«Из средств фонда соцзащиты мы оплачиваем затраты нанимателю на оплату труда молодежи. Эта форма занятости востребована. Как правило, дети в летние каникулы привлекаются к различным видам работ: благоустройство территорий, пошив белья. В прошлом году мы трудоустроили 4,4 тысяч подростков и теперь планку опускать не намерены», — подчеркнула Ирина Федчик.

Особую поддержку служба занятости оказывает гражданам, прошедшим обучение и не имеющим возможности самостоятельно найти работу по полученной специальности. Таким безработными для приобретения профессионального опыта предлагается временное трудоустройство (6−12 месяцев) с частичной компенсацией нанимателям затрат на оплату их труда. Таким образом в текущем году планируется занять не менее 70 безработных.