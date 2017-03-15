Певческий форум познакомит слушателей с творчеством ведущих хоров Беларуси и станет открытой площадкой для обмена опытом и профессионального общения дирижеров и композиторов, певцов и преподавателей хоровых дисциплин, теоретиков и музыковедов.

Откроет «Певческую академию» 17 марта хор Минского государственного музыкального колледжа имени М. Глинки (руководитель Алексей Снитко). Также на открытии выступят хоровые коллективы колледжа искусств имени Н.Ф. Соколовского. 18 марта состоится концерт лауреата международных фестивалей и конкурсов — хора студентов Белорусской государственной академии музыки под руководством Инессы Бодяко.

Предусмотрено проведение мастер-классов и творческих встреч с заслуженными деятелями искусств, ведущими дирижерами Беларуси, доцентами, профессорами Белорусской государственной академии музыки, Белорусского государственного университета культуры и искусств и других высших и средних специальных учебных заведений. Состоится научно-практическая конференция по вопросам истории, теории и практики хорового исполнительства, круглый стол для педработников учреждений специального образования. Для будущих студентов отрасли культуры организуют консультации.

Преподаватель Гомельского государственного колледжа искусств имени Н.Ф. Соколовского Наталья Титова уверена, что мероприятия и концерты форума вызовут живой интерес и внимание аудитории.

— Они послужат стимулом для мотивации учащихся к углубленному освоению навыков профессии, а также нацелены на то, чтобы воспитывать у публики уважение и любовь к народным песенным традициям, эстетический вкус и культуру общения, — подчеркнула она.

Форум хоровой музыки проводится раз в три года. Впервые он прошел в 1995 году. Организатором выступает Гомельский государственный колледж искусств имени Н.Ф.Соколовского при поддержке Гомельского облисполкома.