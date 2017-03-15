|
Гродненец одолжил около полумиллиона долларов на развитие бизнеса и "кинул" 8 человек
16.03.2017 09:48 — Новости Общества | Tut.by
Гродненская милиция разыскивает потерпевших от действий мошенника. 22 февраля в ОВД администрации Ленинского района Гродно был зарегистрирован материал проверки в отношении 34-летнего Пелейко Александра Тадеушевича,
Мужчина подозревается в неисполнении долговых обязательств перед физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Мужчина брал деньги в долг под предлогом развития своего бизнеса, обещая вернуть людям большие суммы с процентами. Таким образом он собрал более 500 тысяч долларов. Только в Гродно оказалось восемь потерпевших. Правоохранители не исключают, что обманутых людей может быть больше.
Потерпевших от мошеннических действий просят обращаться в ОБЭП ОВД администрации Ленинского района г. Гродно, по адресу: г. Гродно, ул. Дубко, 5 (тел. 796 846 и 796845).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина брал деньги в долг под предлогом развития своего бизнеса, обещая вернуть людям большие суммы с процентами.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии