Гродненская милиция разыскивает потерпевших от действий мошенника. 22 февраля в ОВД администрации Ленинского района Гродно был зарегистрирован материал проверки в отношении 34-летнего Пелейко Александра Тадеушевича, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.



Фото: uvd.grodno.by

Мужчина подозревается в неисполнении долговых обязательств перед физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Мужчина брал деньги в долг под предлогом развития своего бизнеса, обещая вернуть людям большие суммы с процентами. Таким образом он собрал более 500 тысяч долларов. Только в Гродно оказалось восемь потерпевших. Правоохранители не исключают, что обманутых людей может быть больше.

Потерпевших от мошеннических действий просят обращаться в ОБЭП ОВД администрации Ленинского района г. Гродно, по адресу: г. Гродно, ул. Дубко, 5 (тел. 796 846 и 796845).