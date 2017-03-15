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Гродненец одолжил около полумиллиона долларов на развитие бизнеса и "кинул" 8 человек

16.03.2017 09:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Гродненская милиция разыскивает потерпевших от действий мошенника. 22 февраля в ОВД администрации Ленинского района Гродно был зарегистрирован материал проверки в отношении 34-летнего Пелейко Александра Тадеушевича, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.


Фото: uvd.grodno.by

Мужчина подозревается в неисполнении долговых обязательств перед физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Мужчина брал деньги в долг под предлогом развития своего бизнеса, обещая вернуть людям большие суммы с процентами. Таким образом он собрал более 500 тысяч долларов. Только в Гродно оказалось восемь потерпевших. Правоохранители не исключают, что обманутых людей может быть больше.

Потерпевших от мошеннических действий просят обращаться в ОБЭП ОВД администрации Ленинского района г. Гродно, по адресу: г. Гродно, ул. Дубко, 5 (тел. 796 846 и 796845).

 
Теги: Гродно
 
 
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Мужчина брал деньги в долг под предлогом развития своего бизнеса, обещая вернуть людям большие суммы с процентами.

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