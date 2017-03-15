ВЕРХНЕДВИНСКИЙ Р-Н, 16 мар — Sputnik. Новость о том, что Латвия планирует строить на границе с Беларусь забор, в приграничных деревнях восприняли, кажется, довольно спокойно.

Про себя отметили, что это не по-соседски, но каких-то существенных проблем не увидели.

"Бог их знает. Говорят, через нашу границу ходят много, по телевизору рассказывают. И Россия вот от нас границу сделала. Ну, наверно, так надо. Мы же не понимаем в этом, это же политика", — призналась в интервью Sputnik деревни Шармухи Верхнедвинского района Людмила Андреева.



© Sputnik / Виктор Толочко Людмила Андреева уверена - в последние лет 10 на границе все спокойно

От Шармух до границы 7 километров. В 90-е, вспоминают местные, к ним периодически стучались незнакомцы с просьбой указать дорогу "на Латвию".

"Я в 95-м сюда приехала. И вот первые годы были такие. Бывало, заходят: "Как пройти, как обойти?" я говорю: выходите на дорогу, и идите к пограничникам, они вам там подскажут. Но в последние лет 10 таких уже не стало", — рассказала жительница Шармух Валентина Федорова.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 2:43 / 19.57Mb / просмотров видео: 1) Sputnik/ Вера Дашкевич, Виктор Толочко, Роман Шантар © Sputnik/ Вера Дашкевич, Виктор Толочко, Роман Шантар Жители белорусского приграничья о нелегалах и заборе, который Латвия планирует построить на границе с РБ

Балтийское направление теряет былую популярность

До последнего времени балтийское направление было популярно у нелегалов. Границу здесь начали обустраивать лишь 25 лет назад и, понятно, что по оснащенности она пока уступает белорусско-польскому участку.



© Sputnik / Виктор Толочко Контрольно-пропускной пункт на погранпереходе Григоровщина белорусско-латвийской границы

"На польском направлении сохранился ряд инженерно-технических сооружений еще с советских времен. Они поддерживаются, модернизированы. И в целом, там граница прикрыта несколько лучше. Но время не стоит на месте. На прибалтийском направлении все эти годы велась большая работа по оборудованию участков границы современными сигнализационными комплексами", — уточнил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.



© Sputnik / Виктор Толочко Проверка документов - обязательное мероприятие в пограничной зоне

По сути, создается и постоянно совершенствуется автоматизированная система, которая при помощи видеокамер, тепловизоров, радиолокационных станций и других умных техсредств позволяет отслеживать ситуацию на границе в режиме реального времени.

Плюс используются традиционные средства контроля — в виде контрольно-следовой полосы, пограничных постов и нарядов, а также тесного взаимодействия с местным населением. Как результат за последний год количество задержанных нарушителей границы сократилось в разы.



© Sputnik / Виктор Толочко На контрольно-следовой полосе

"В прошлом году на латвийском участке было задержано всего 42 нарушителя государственной границы. Тогда как в 2015 году таких было 113 человек", — сказал Бычковский. И добавил, что чаще всего через белорусско-латвийскую границу в поисках лучшей жизни идут вьетнамцы, реже граждане Грузии, Ирана и Ирака.

Нарушители и проводники

В неофициальной "пограничной столице" района — деревне Бигосово живет более 1700 человек. С работой в последнее время здесь не очень, молодежь уезжает, признается председатель Бигосовского сельского исполкома, но он не смог вспомнить, чтобы кто-нибудь из местных рискнуть подработать проводником для нелегалов.

"Сколько я живу, а живу я здесь с 1993-го, был всего лишь один факт нарушения местными жителями, которые способствовали проходу или проводу. Это было очень давно. Наши люди, несмотря на тяжелую жизнь, понимают, что такое граница и адекватно воспринимают ситуацию", — рассказал председатель сельского исполкома Владимир Ходос.



© Sputnik / Виктор Толочко Председатель Бигосовского сельского исполкома Владимир Ходос

Проводниками в последние годы, по словам пограничников, выступают чаще всего выходцы из Чечни.

"В последнее время задерживаются выходцы из Чеченской республики, которые в прошлом являлись участниками боевых действий. И как они сами говорят, терять им было нечего, а работать они не привыкли. Таким образом, они пытались зарабатывать денежные средства", — рассказал официальный представитель Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко.

Через болото и вдоль железной дороги

Самые отважные нелегалы, рассказывали пограничники, подъезжали практически к границе на такси и начинали искать обходные пути. Самые осторожные стараются двигаться вдоль железнодорожных путей, автотрасс и реки. Были и такие, кто наделялся проскочить через болото.



© Sputnik / Виктор Толочко Въезд на пограничную полосу

"Шаблонов у нарушителей госграницы нет. Соответственно ситуации по задержанию непохожи. Автомобиль может быть остановлен и на международной трассе. В другой ситуации нелегалов могут выследить за несколько десятков километров, и задержать когда они будут приближаться к госгранице пешком по пересеченной местности. И там, и там срабатывают и местное население, и наши видеокамеры, и ряд систем инженерного направления", — рассказал Глебко.

Как нет шаблонов у нарушителей, так нет шаблонов и у пограничников: ни в работе, ни в обустройстве пограничной полосы. Есть хорошее взаимопонимание и плотное сотрудничество с латвийскими коллегами.

Потому забор, который планируют строить латвийцы, белорусские пограничники воспринимают, как еще один повод сказать потенциальным нелегалам: даже не стоит пытаться.



© Sputnik / Виктор Толочко Жители приграничной деревни признаются, что в Латвию выбираются не часто - чаще к ним приезжают

"Чем больше препятствий на пути нелегальной миграции, тем лучше и эффективнее осуществляется охрана государственной границы, тем выше уровень национальной и региональной безопасности. Граница же охраняется с двух сторон. И без четкого выстроенного механизма взаимодействия белорусских и латвийских пограничников, достичь желаемых результатов было бы сложно. А у нас это взаимодействие есть", —подчеркнул официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

Контактам мешает не забор, а отсутствие денег

Местные, конечно, с ностальгией вспоминают времена, когда ездили в Даугавпилс на автобусе без всяких паспортов. Но справедливости ради у них и сейчас больше возможностей видеть латвийских родственников, чем у тех, кто живет возле литовской или польской границы.

С Латвией действует режим малого приграничного движения и соответственно упрощенный порядок пересечения границы.

"Что вы? Больше 20 лет там не была. Дорого. Это же надо в Витебск ехать, потом приедешь на границу, доказывай, что не верблюд. Для молодых, может, что и упростили, а для нас, старых, ничего", — пожаловалась жительница Шармух Валентина Федорова.



© Sputnik / Виктор Толочко Жительница Шамрух Валентина Федорова хоть и живет от Латвии всего в 9 километрах, была там больше 20 лет назад

Ее соседка Людмила Андреева говорит, что была в Даугавпилсе год назад, ездила выступать вместе с сельским ансамблем. Сама не ездит — нет денег.

"Отношения с латышами у нас нормальные. А чего нам с ними ругаться? Мы же все время дружно жили. Это же только что поделили нас границами этими, разъединили людей. Я не хочу говорить на эту власть ничего плохого, но мне больше та власть нравилась и та жизнь. Вот куда пенсионерке обратиться за помощью? Сейчас никуда не обратишься, ни к кому. Тебе никто ничего не поможет, только наобещают. А раньше обещали и помогали", — сокрушается Андреева.

Пограничники подтверждают: латвийцы активнее пользуются возможностями упрощенного пропуска. Но объясняют тем, что, во-первых, с той стороны границы больше городов, а во-вторых цены в Беларуси пониже.



© Sputnik / Виктор Толочко Галина Трубач (слева) прожила 40 лет в Латвии - сейчас живет в Беларуси

"Не переживайте за нас. Все у нас нормально. Мы работаем. А кто работает, тот живет. Где лучше живется, в Беларуси или Латвии?.. Нам здесь хорошо. Я там 40 лет прожила. А теперь здесь. И мне тут хорошо. А детям там хорошо, приезжают нарядные. Подарки покупают, но никогда не скажут, сколько стоят. Они тоже не жалуются, зовут к себе. Но мне некогда ездить, у меня огород", — подвела итог вечному спору, где лучше, еще одна возрастная жительница Бигосово Галина Трубач.