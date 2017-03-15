Как минимум в двух местах в Минске появились наклейки «зеленых человечков» — военных с оружием и без опознавательных знаков. Изображения размещены в группе проекта Signal в Facebook.



Фото со страницы Signal project в Facebook

Одна наклейка находится на улице Октябрьской на заборе недалеко от кафе ENZO.



Фото со страницы Signal project в Facebook

Вторая наклейка — на трансформаторной будке, разрисованной лесным пейзажем от Frech. Это место находится возле здания по Аранской, 13.



Фото со страницы Signal project в Facebook