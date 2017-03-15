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в Минске появились изображения "зеленых человечков"

16.03.2017 13:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Как минимум в двух местах в Минске появились наклейки «зеленых человечков» — военных с оружием и без опознавательных знаков. Изображения размещены в группе проекта Signal в Facebook.


Фото со страницы Signal project в Facebook

Одна наклейка находится на улице Октябрьской на заборе недалеко от кафе ENZO.


Фото со страницы Signal project в Facebook

Вторая наклейка — на трансформаторной будке, разрисованной лесным пейзажем от Frech. Это место находится возле здания по Аранской, 13.


Фото со страницы Signal project в Facebook
 
Теги: Минск
 
 
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