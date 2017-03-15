МИНСК, 16 мар – Sputnik. Работники Нополоцкой ТЭЦ завершили работы по ремонту трубопровода на улице Юбилейной в Новополоцке, сообщили Sputnik в четверг в РУП "Витебскэнерго".

Авария на тепловой сети произошла ночью 16 марта – из-за коррозии металла прорвало трубу диаметром 219 миллиметров: без теплоснабжения оказались 820 квартир в 12 жилых домах, детсад, школа, Полоцкий государственный университет и бассейн.

"Произведена замена участка отвода на трубопроводе, на данный момент теплоснабжение полностью восстановлено", – сказали в Витебскэнерго.

По информации энергетиков, в ремонтных работах были задействованы бригады филиала "Новополоцкая ТЭЦ", всего 17 человек и четыре спецмашины.



