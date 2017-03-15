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Новополочанам дали горячую воду, авария на трубопроводе устранена

16.03.2017 13:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мар – Sputnik. Работники Нополоцкой ТЭЦ завершили работы по ремонту трубопровода на улице Юбилейной в Новополоцке, сообщили Sputnik в четверг в РУП "Витебскэнерго".

Новополочанам дали горячую воду, авария на трубопроводе устранена
© Фото: МЧС Беларуси
Жители Новополоцка до обеда остались без горячей воды

Авария на тепловой сети произошла ночью 16 марта – из-за коррозии металла прорвало трубу диаметром 219 миллиметров: без теплоснабжения оказались 820 квартир в 12 жилых домах, детсад, школа, Полоцкий государственный университет и бассейн.

"Произведена замена участка отвода на трубопроводе, на данный момент теплоснабжение полностью восстановлено", – сказали в Витебскэнерго.

По информации энергетиков, в ремонтных работах были задействованы бригады филиала "Новополоцкая ТЭЦ", всего 17 человек и четыре спецмашины.


 
Теги: Минск
 
 
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Авария на тепловой сети произошла ночью 16 марта – без теплоснабжения остались около 3500 жителей города.

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