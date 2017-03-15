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После "Марша нетунеядцев" вместе с анархистами задержали и обычных пассажиров троллейбуса

16.03.2017 13:21 — Новости Общества | Tut.by  
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После вчерашнего Минска, Гродно и Могилева прошли маршами">«Марша нетунеядцев» в Минске анархистов силой задержали в общественном транспорте. Вместе с ними в РУВД попали как минимум три обычных пассажира. Их отпустили тем же вечером, рассказали TUT.BY в лишенном регистрации ПЦ «Весна».


Задержанные после «Марша нетунеядцев» возле суда Центрального района Минска. Фото: TUT.BY

Как стало известно правозащитникам, среди задержанных после «Марша нетунеядцев», которых доставили в Центральное РУВД, оказались трое обычных пассажиров троллейбуса, из которого вытянули анархистов: две женщины и один мужчина.

— Мне звонила мама одной из задержанных. Ее дочь ехала в троллейбусе, вступилась за тех, кого задерживали, и ее задержали вместе с ними. Сама она участие в акции не принимала, — рассказала правозащитница Наста Лойко. — Она сказала, что вместе с ней из РУВД выпустили двух, таких же, как она, обычных пассажиров. Протоколы на них не составляли.

Кроме Центрального РУВД, задержанных вчера отвозили в Первомайское РУВД. Были ли там люди, задержанные случайно, ПЦ «Весна» неизвестно.

TUT.BY не удалось связаться с представителями ГУВД Мингорисполкома, Центрального и Первомайского РУВД, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию правозащитников.

Напомним, после «Марша нетунеядцев» в Минске 15 марта вечером неизвестные люди на площади Бангалор силой пытались забрать участников акции. По свидетельствам очевидцев, целью были представители анархистского движения. Сначала их «отбили» прохожие, и они уехали на троллейбусе. Но вскоре на проспекте Машерова внутрь салона ворвались все те же неизвестные — и провели «зачистку» с использованием слезоточивого газа. От газа пострадали и обычные пассажиры, они тоже снимали видео.

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Около десятка парней и пару девушек увезли на микроавтобусах без каких-либо опознавательных знаков. Один из пропавших позже сообщил, что его вместе с другими привезли в Центральное РУВД Минска. По информации правозащитников, еще нескольких доставили в Первомайское РУВД — а всего по городу как минимум 16 человек. Столичная милиция отказалась давать TUT.BY какие-либо комментарии.

На марше анархисты скрывали свои лица масками, но милиция требовала от них открыть лицо либо покинуть место. Анархисты все же остались, где поддерживали выступающих выкриками лозунгов и барабанами.

Всего, по данным ПЦ «Весна», после вчерашнего марша в Минске задержали больше 50 человек. 54 человека сегодня будут судить в судах Центрального и Первомайского районов. При этом задержанных, по словам правозащитников, было больше.

 
Теги: Минск
 
 
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После вчерашнего "Марша нетунеядцев" в Минске анархистов задержали в общественном транспорте. Вместе с ними в РУВД попали как минимум три обычных пассажира. Их...

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