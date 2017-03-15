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После "Марша нетунеядцев" вместе с анархистами задержали и обычных пассажиров троллейбуса
16.03.2017 13:21 — Новости Общества | Tut.by
После вчерашнего Минска, Гродно и Могилева прошли маршами">«Марша нетунеядцев» в Минске анархистов силой задержали в общественном транспорте. Вместе с ними в РУВД попали как минимум три обычных пассажира. Их отпустили тем же вечером, рассказали TUT.BY в лишенном регистрации ПЦ «Весна».
Как стало известно правозащитникам, среди задержанных после «Марша нетунеядцев», которых доставили в Центральное РУВД, оказались трое обычных пассажиров троллейбуса, из которого вытянули анархистов: две женщины и один мужчина.
— Мне звонила мама одной из задержанных. Ее дочь ехала в троллейбусе, вступилась за тех, кого задерживали, и ее задержали вместе с ними. Сама она участие в акции не принимала, — рассказала правозащитница Наста Лойко. — Она сказала, что вместе с ней из РУВД выпустили двух, таких же, как она, обычных пассажиров. Протоколы на них не составляли.
Кроме Центрального РУВД, задержанных вчера отвозили в Первомайское РУВД. Были ли там люди, задержанные случайно, ПЦ «Весна» неизвестно.
TUT.BY не удалось связаться с представителями ГУВД Мингорисполкома, Центрального и Первомайского РУВД, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию правозащитников.
Напомним, после «Марша нетунеядцев»
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Около десятка парней и пару девушек увезли на микроавтобусах без каких-либо опознавательных знаков. Один из пропавших позже сообщил, что его вместе с другими привезли в Центральное РУВД Минска. По информации правозащитников, еще нескольких доставили в Первомайское РУВД — а всего по городу как минимум
На марше анархисты скрывали свои лица масками, но милиция требовала от них открыть лицо либо покинуть место. Анархисты все же остались, где поддерживали выступающих
Всего, по данным ПЦ «Весна», после вчерашнего марша в Минске задержали больше 50 человек. 54 человека сегодня будут судить в судах Центрального и Первомайского районов. При этом задержанных, по словам правозащитников, было больше.
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После вчерашнего "Марша нетунеядцев" в Минске анархистов задержали в общественном транспорте. Вместе с ними в РУВД попали как минимум три обычных пассажира. Их...
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