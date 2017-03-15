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Рапота призвал иностранный бизнес к сотрудничеству с Союзным государством

16.03.2017 13:22 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Союзное государство (СГ) России и Беларуси открыто к взаимодействию с внешним миром и призывает иностранный бизнес работать с ним. Об этом на III Российско-австрийско-белорусском бизнес-форуме заявил госсекретарь СГ Григорий Рапота, передает РИА «Новости».

«Союзное государство не является закрытым клубом. Более того, мы считаем, и это общее мнение обоих участников (государства), что мы должны держать двери открытыми для любого взаимодействия с внешним миром, и мы должны предпринимать все возможное, чтобы через эти двери кто-то входил или мы выходили на внешний мир», - подчеркнул он.

По словам Рапоты, речь, конечно, идет не о присоединении к Союзному государству, а о расширении взаимодействия. В частности, если торгово-промышленные палаты сочтут это необходимым, в руководстве хотели бы приглашать на форумы сотрудничества и представителей других государств. «Мы будем этому рады», - отметил госсекретарь.

Он напомнил, что за последние три года, несмотря на сложности в политической сфере, инвестиционный климат в России и Беларуси улучшается. В ближайшее время в обеих странах начнется составление паспортов регионов - их экономической и инвестпривлекательности.

 
 
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Госсекретарь СГ подчеркнул, что Россия и Беларусь считают необходимым держать двери союза открытыми для любого взаимодействия с внешним миром.

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