Союзное государство (СГ) России и Беларуси открыто к взаимодействию с внешним миром и призывает иностранный бизнес работать с ним. Об этом на III Российско-австрийско-белорусском бизнес-форуме заявил госсекретарь СГ Григорий Рапота, передает РИА «Новости» .

«Союзное государство не является закрытым клубом. Более того, мы считаем, и это общее мнение обоих участников (государства), что мы должны держать двери открытыми для любого взаимодействия с внешним миром, и мы должны предпринимать все возможное, чтобы через эти двери кто-то входил или мы выходили на внешний мир», - подчеркнул он.

По словам Рапоты, речь, конечно, идет не о присоединении к Союзному государству, а о расширении взаимодействия. В частности, если торгово-промышленные палаты сочтут это необходимым, в руководстве хотели бы приглашать на форумы сотрудничества и представителей других государств. «Мы будем этому рады», - отметил госсекретарь.

Он напомнил, что за последние три года, несмотря на сложности в политической сфере, инвестиционный климат в России и Беларуси улучшается. В ближайшее время в обеих странах начнется составление паспортов регионов - их экономической и инвестпривлекательности.