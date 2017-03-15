|
Рапота призвал иностранный бизнес к сотрудничеству с Союзным государством
16.03.2017 13:22 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Союзное государство (СГ) России и Беларуси открыто к взаимодействию с внешним миром и призывает иностранный бизнес работать с ним. Об этом на III Российско-австрийско-белорусском бизнес-форуме заявил госсекретарь СГ Григорий Рапота, передает
«Союзное государство не является закрытым клубом. Более того, мы считаем, и это общее мнение обоих участников (государства), что мы должны держать двери открытыми для любого взаимодействия с внешним миром, и мы должны предпринимать все возможное, чтобы через эти двери кто-то входил или мы выходили на внешний мир», - подчеркнул он.
По словам Рапоты, речь, конечно, идет не о присоединении к Союзному государству, а о расширении взаимодействия. В частности, если торгово-промышленные палаты сочтут это необходимым, в руководстве хотели бы приглашать на форумы сотрудничества и представителей других государств. «Мы будем этому рады», - отметил госсекретарь.
Он напомнил, что за последние три года, несмотря на сложности в политической сфере, инвестиционный климат в России и Беларуси улучшается. В ближайшее время в обеих странах начнется составление паспортов регионов - их экономической и инвестпривлекательности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госсекретарь СГ подчеркнул, что Россия и Беларусь считают необходимым держать двери союза открытыми для любого взаимодействия с внешним миром.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии