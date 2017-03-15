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Спасатели на вертолете эвакуировали «пострадавших» из торгового центра

16.03.2017 13:21 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В столице Беларуси 15 марта прошли учения МЧС по одной из самых актуальных городских тем - пожар в торговом центре. В инсценированной операции со спасением людей с крыши горящего здания задействовали несколько десятков пожарных расчетов и даже авиацию.

По легенде - так называется сценарий действий - на верхних этажах большого торгово-развлекательного центра произошло возгорание. Сотрудникам МЧС в кратчайшие сроки нужно было эвакуировать посетителей и работников магазина, оказать необходимую помощь пострадавшим и отработать разные способы пожаротушении.

Зрелище, развернувшееся утром в будни на проспекте Победителей в Минске, получилось эффектным и собрало немало зевак - к счастью, мало кто раньше видел, как происходит эвакуация раненых на вертолете.

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«Я увидела, когда шла из метро, и подумала, что что-то случилось у нас. Какой-то дым, пожарных много... А потом сказали, что учения - очень интересно, эффектно, захватывающе!» - отметила минчанка Анна Горностай.


Спасатели на вертолете эвакуировали «пострадавших» из торгового центра


Спасатели на вертолете эвакуировали «пострадавших» из торгового центра


Спасатели на вертолете эвакуировали «пострадавших» из торгового центра


Спасатели на вертолете эвакуировали «пострадавших» из торгового центра


Спасатели на вертолете эвакуировали «пострадавших» из торгового центра


Спасатели на вертолете эвакуировали «пострадавших» из торгового центра


Спасатели на вертолете эвакуировали «пострадавших» из торгового центра


Спасатели на вертолете эвакуировали «пострадавших» из торгового центра


Спасатели на вертолете эвакуировали «пострадавших» из торгового центра


Спасатели на вертолете эвакуировали «пострадавших» из торгового центра

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске сотрудники МЧС отработали действия при пожаре в торгово-развлекательном центре

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