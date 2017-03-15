В столице Беларуси 15 марта прошли учения МЧС по одной из самых актуальных городских тем - пожар в торговом центре. В инсценированной операции со спасением людей с крыши горящего здания задействовали несколько десятков пожарных расчетов и даже авиацию.

По легенде - так называется сценарий действий - на верхних этажах большого торгово-развлекательного центра произошло возгорание. Сотрудникам МЧС в кратчайшие сроки нужно было эвакуировать посетителей и работников магазина, оказать необходимую помощь пострадавшим и отработать разные способы пожаротушении.

Зрелище, развернувшееся утром в будни на проспекте Победителей в Минске, получилось эффектным и собрало немало зевак - к счастью, мало кто раньше видел, как происходит эвакуация раненых на вертолете.

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«Я увидела, когда шла из метро, и подумала, что что-то случилось у нас. Какой-то дым, пожарных много... А потом сказали, что учения - очень интересно, эффектно, захватывающе!» - отметила минчанка Анна Горностай.



























































