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Спасатели на вертолете эвакуировали «пострадавших» из торгового центра
16.03.2017 13:21 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В столице Беларуси 15 марта прошли учения МЧС по одной из самых актуальных городских тем - пожар в торговом центре. В инсценированной операции со спасением людей с крыши горящего здания задействовали несколько десятков пожарных расчетов и даже авиацию.
По легенде - так называется сценарий действий - на верхних этажах большого торгово-развлекательного центра произошло возгорание. Сотрудникам МЧС в кратчайшие сроки нужно было эвакуировать посетителей и работников магазина, оказать необходимую помощь пострадавшим и отработать разные способы пожаротушении.
Зрелище, развернувшееся утром в будни на проспекте Победителей в Минске, получилось эффектным и собрало немало зевак - к счастью, мало кто раньше видел, как происходит эвакуация раненых на вертолете.
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В Минске сотрудники МЧС отработали действия при пожаре в торгово-развлекательном центре
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