Пенсионер из Калинковичского района позвонил в дежурную часть РОВД и рассказал, что из его квартиры в одном из поселков райцентра мистическим образом пропал ноутбук. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что техника исчезла, когда хозяина в квартире не было. В это время дома находилась его мать, которая ничего подозрительного не слышала и не видела, сообщает Госкомитет судебных экспертиз .



Через это отверстие подозреваемый пробрался в квартиру соседа.

Ни на входных дверях, которые были заперты на два замка, ни на окнах, расположенных на втором этаже дома, не было следов проникновения. Объективной информации, позволяющей усомниться в правдивости слов потерпевшего, также не было.

При тщательном осмотре квартиры эксперт установил одну особенность, которая могла повлиять на общую картину происшествия: в полу туалета имелось техническое отверстие для канализационных труб, которое соединяло квартиры первого и второго этажей. Размеры отверстия позволяли проникнуть сквозь него некрупному человеку.





Обработав поверхности в туалете дактилоскопическими порошками эксперт обнаружил несколько следов рук — часть отпечатков оставил потерпевший, а неизвестный отпечаток установить сразу не удалось.

В это время милиционеры задержали хозяина квартиры с первого этажа. Мужчина категорически отрицал свою причастность к совершенному преступлению, но после дактилоскопирования и предварительного сравнительного исследования неизвестного следа ладони сосед снизу признался в краже ноутбука.





Мужчина через техническое отверстие в полу туалета проник в квартиру и, воспользовавшись тем, что соседа не было дома, а его мать плохо слышит, похитил ноутбук.