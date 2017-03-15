«Минскводоканал» сообщает, что в последнее время в столице участились случаи, когда жителям предлагают провести «экспресс-анализ» качества воды в их квартире, а после — установить фильтр. Эти люди обычно представляются «Инженерной службой водоподготовки», «Межрегиональной организацией контроля» качества воды или просто сотрудниками «Минскводоканала». Специалисты рассказали, как не попасться на их уловки.



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Обычно люди, которые проводят «экспресс-анализ» качества воды, приходят в квартиры минчан с «современным прибором» исследования воды. В «Минскводоканале» говорят, что это по сути обычный электролизатор, состоящий из двух электродов, анода и катода. Такими многие пользовались на уроках химии в школе для определения, в какой колбе находится дистиллированная вода, а в какой обычная.

Для этого электролизатор погружается в воду, а после включения в розетку через него проходит электрический ток. В итоге выпадает естественный осадок — соли, которые по законам природы содержаться в воде в растворенном виде. Цвет и состав воды при этом меняется — вода темнеет, в ней появляются хлопья.

«Экспресс-исследователи» и продавцы фильтров уверяют — в воде содержаться тяжелые металлы и радиация. Темный цвет воды — это нитраты, нитриты и пестициды. Говорят, что такую воду пить нельзя и предлагают установить фильтр.

«Но на самом деле в результате прохождения электрического тока происходит химическая реакция. В осадок выпадают соли, содержащиеся в любой воде, кроме дистиллированной», — поясняют в «Минскводоканале».

Поэтому если вам предлагают установить фильтр от имени сотрудника «Минскводокнала» — сразу звоните в милицию, потому что «Минскводоканал» не занимается такой деятельностью априори. Да, предприятие берет пробы воды, которая поступает населению, но делает это не в квартирах.

Более того, по результатам исследований питьевая вода Минска соответствует всем требованиям к физиологической полноценности и нормам СанПина, добавляют в водоканале. Несмотря на это, некоторые минчане жалуются на запах хлорки в воде. Специалисты этого не отрицают.

«Чаще всего жители города жалуются на запах хлора. Поскольку хлор — вещество летучее, по мере движения воды от станции очистной водопроводной станции концентрация хлора постепенно снижается естественным путем. Для удаления запаха допустимо использование обычного угольного фильтра кувшинного типа», — говорят в водоканале.

Самостоятельно также можно проверить качество питьевой воды в жилом доме на сайте предприятия в разделе Качество воды в Вашем доме . Информация там обновляется ежемесячно.