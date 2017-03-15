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Как на обычном уроке химии. В "Минскводоканале" рассказали об уловках продавцов фильтров
16.03.2017 14:00 — Новости Общества | Tut.by
«Минскводоканал» сообщает, что в последнее время в столице участились случаи, когда жителям предлагают провести «экспресс-анализ» качества воды в их квартире, а после — установить фильтр. Эти люди обычно представляются «Инженерной службой водоподготовки», «Межрегиональной организацией контроля» качества воды или просто сотрудниками «Минскводоканала». Специалисты рассказали, как не попасться на их уловки.
Обычно люди, которые проводят «экспресс-анализ» качества воды, приходят в квартиры минчан с «современным прибором» исследования воды. В «Минскводоканале» говорят, что это по сути обычный электролизатор, состоящий из двух электродов, анода и катода. Такими многие пользовались на уроках химии в школе для определения, в какой колбе находится дистиллированная вода, а в какой обычная.
Для этого электролизатор погружается в воду, а после включения в розетку через него проходит электрический ток. В итоге выпадает естественный осадок — соли, которые по законам природы содержаться в воде в растворенном виде. Цвет и состав воды при этом меняется — вода темнеет, в ней появляются хлопья.
«Экспресс-исследователи» и продавцы фильтров уверяют — в воде содержаться тяжелые металлы и радиация. Темный цвет воды — это нитраты, нитриты и пестициды. Говорят, что такую воду пить нельзя и предлагают установить фильтр.
«Но на самом деле в результате прохождения электрического тока происходит химическая реакция. В осадок выпадают соли, содержащиеся в любой воде, кроме дистиллированной», — поясняют в «Минскводоканале».
Поэтому если вам предлагают установить фильтр от имени сотрудника «Минскводокнала» — сразу звоните в милицию, потому что «Минскводоканал» не занимается такой деятельностью априори. Да, предприятие берет пробы воды, которая поступает населению, но делает это не в квартирах.
Более того, по результатам исследований питьевая вода Минска соответствует всем требованиям к физиологической полноценности и нормам СанПина, добавляют в водоканале. Несмотря на это, некоторые минчане жалуются на запах хлорки в воде. Специалисты этого не отрицают.
«Чаще всего жители города жалуются на запах хлора. Поскольку хлор — вещество летучее, по мере движения воды от станции очистной водопроводной станции концентрация хлора постепенно снижается естественным путем. Для удаления запаха допустимо использование обычного угольного фильтра кувшинного типа», — говорят в водоканале.
Самостоятельно также можно проверить качество питьевой воды в жилом доме на сайте предприятия в разделе
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В столице участились случаи, когда жителям предлагают провести "экспресс-анализ" качества воды и установить фильтр.
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