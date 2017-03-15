МИНСК, 16 мар – Sputnik. Случаи, когда жителям столицы неизвестные граждане предлагают провести анализ воды и затем установить дорогостоящие фильтры, снова участились в Минске, сообщили Sputnik в УП "Минскводоканал".

Продавцы дорогих систем очистки действуют в столице не первый год: под различными предлогами, в том числе представляясь сотрудниками коммунальных служб, они уговаривают жителей, в основном пенсионеров, купить и установить фильтр для воды, стоимость которого достигает 2 тысяч долларов США.

"В Минске вновь участились случаи, когда жителям предлагают провести "экспресс-анализ" качества воды в их квартире, а после – установить фильтр. От населения все чаще стала поступать информация о группе людей, представляющихся как "Инженерная служба водоподготовки", "Межрегиональная организация контроля качества воды" или же сотрудниками "Минскводоканала", – сказали на предприятии.

Специалисты также уточнили, что анализ, который проводят торговцы фильтрами, это школьный эксперимент по физике, а их "современный прибор" – обычный электролизатор, который есть в каждом физическом кабинете любой школы.

"Электролизатор погружается в воду, после включения в розетку через него проходит электрический ток: как следствие, выпадает естественный осадок – соли, которые по законам природы содержаться в воде в растворенном виде", – сообщили в Минскводоканале.

Собеседники Sputnik также отметили, что затем продавцы фильтров начинают заверять – в воде есть радиация и тяжелые металлы, нитриты, нитраты и пестициды.

На предприятии предупредили минчан, что его сотрудники не проверяют воду в квартирах минчан и не предлагают установить фильтры, и если кто-либо пришел с подобными предложениями, представившись работником водоканала, следует сразу позвонить в милицию.