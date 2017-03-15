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Протестная весна в Беларуси. Все "Марши нетунеядцев" в одной инфографике
16.03.2017 14:54 — Новости Общества | Tut.by
C 17 февраля в Беларуси проходят «Марши нетунеядцев». Самой многочисленной была первая акция — в Минске собралось около 2,5 тысяч человек. Вслед за столицей маршами прошли областные города. Самым массовым оказался митинг в Гомеле, где 19 февраля собралось 2 тысячи человек. 10−12 марта к несанкционированной акции присоединились райцентры.
На последней акции, которая прошла 15 марта в Минске, Гродно и Могилеве, было заметно, что собравшихся становится меньше. Однако, если первые акции проходили без задержаний, то в День Конституции (а в Минске митинг был разрешен официально) только в столице были
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C 17 февраля в Беларуси проходят "Марши нетунеядцев". Самой многочисленной была первая акция - в Минске собралось около 2,5 тысяч человек. Вслед за столицей маршами...
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