C 17 февраля в Беларуси проходят «Марши нетунеядцев». Самой многочисленной была первая акция — в Минске собралось около 2,5 тысяч человек. Вслед за столицей маршами прошли областные города. Самым массовым оказался митинг в Гомеле, где 19 февраля собралось 2 тысячи человек. 10−12 марта к несанкционированной акции присоединились райцентры.

На последней акции, которая прошла 15 марта в Минске, Гродно и Могилеве, было заметно, что собравшихся становится меньше. Однако, если первые акции проходили без задержаний, то в День Конституции (а в Минске митинг был разрешен официально) только в столице были задержаны более 50 человек . Статистика и самые яркие цитаты протестной весны в Беларуси — в инфографике TUT.BY.



























































































































