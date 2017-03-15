В Жлобине вынесли приговор мужчине, который в ноябре прошлого года грозился поджечь кабинет начальника Жлобинского локомотивного депо. Об этом TUT.BY сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.





Инцидент произошел 3 ноября в Жлобине. 57-летний житель райцентра Петр Руденок зашел в кабинет начальника Жлобинского локомотивного депо, облил бензином стол руководителя, после чего потребовал встречи с вышестоящим руководством железной дороги. В случае невыполнения его требования грозился все поджечь . На место происшествия прибыли сотрудники милиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Случай так и остался бы рядовым в криминальной милицейской сводке, если бы не друзья и коллеги обвиняемого. Они связались с журналистами и рассказали, что стало причиной такого поведения Петра. По их словам, мужчина пошел на отчаянный шаг, так как считал свое увольнение с железной дороги несправедливым.

Петр Руденок — машинист с почти 40-летним стажем. 6 лет назад попал в автомобильную аварию. Серьезных травм тогда мужчина не получил, но на некоторое время его перевели из машинистов на менее ответственную работу — прогревать дизель-поезда. Через год Петр прошел медкомиссию, но переводить его на прежнее место не стали. Мужчина неоднократно обращался к руководству с просьбой вернуть его в машинисты, но тщетно. Когда, по словам бывших коллег, конфликт достиг апогея, Петра попросили подписать заявление на увольнение по соглашению сторон.

— Я просила его забыть все, но как забыть эти 38 лет, которые он проработал? Когда ему прямо в лицо сказали, что локомотивное депо в тебе больше не нуждается, а свой стаж можешь засунуть куда подальше. Эти слова его задели. Я его поступок не оправдываю, но у него просто сдали нервы. Это была его любимая работа, можно сказать — смысл жизни, который у него взяли и отняли, — рассказывала в интервью TUT.BY жена Петра.

В среду, 15 марта, суд Жлобинского района вынес мужчине приговор — год лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания.